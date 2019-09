Mrzlo jutro je s seboj prineslo slano

Sobotno jutro je ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Gorenjskem postreglo s prvo negativno temperaturo po maju. V najhladnejših legah so se temperature spustile do dve stopinji Celzija pod ničlo. Tako hladno v prihodnjih dneh ne bo več, saj bo vreme pri nas krojil toplejši jugozahodni veter. Ta nam poleg višjih temperatur prinaša tudi oblake in dež.

Še v začetku tedna smo imeli skoraj povsem poletne razmere, danes zjutraj pa ste ponekod že morali poprijeti po strgalih za led. Mirna in jasna noč je namreč prinesla nizke jutranje temperature. Najmanj so termometri pokazali na Babnem polju in v Iskrbi pri Kočevju, kjer so izmerili -2 stopinji Celzija. V Novi vasi na Blokah je bila ob sončnem vzhodu dobra stopinja pod ničlo, v bližino ledišča pa se je po podatkih Agencije za okolje ohladilo tudi v Kočevju, Velikih Laščah, Logatcu, Ratečah in Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Drugod po državi se je padanje temperatur ustavilo pri nekaj stopinjah nad ničlo, a kljub temu se je marsikje pojavila slana, saj je pri tleh običajno še za kakšne 3 ali 4 stopinje Celzija hladneje kot na dveh metrih višine, kjer potekajo uradne meritve temperature zraka. Ob šibki burji je bilo precej topleje na Primorskem, kjer se ponekod ni ohladilo niti pod 10 stopinj Celzija.

Tako hladna jutra sicer v tem času niso nič neobičajnega, čeprav se ne pojavijo nujno vsako leto. Po podatkih Agencije RS za okolje na Babnem polju in v Novi vasi na Blokah septembra povprečno beležimo dva hladna dneva s temperaturo nižjo od nič stopinj Celzija, v Ratečah je tak en dan, precej redkeje pa se v septembru ohladi pod ničlo v nižje ležečih krajih drugod po Sloveniji. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu se tako zgoden minus v povprečju pojavi enkrat na tri leta, v Kočevju pa enkrat na pet let. Prihaja sprememba vremena Po nekaj svežih in s soncem obsijanih dneh se bo nad Evropo vzpostavil zahodni zračni tok, ki prinaša toplejšo zračno maso iznad Atlantika. To bo povzročilo bolj razgibano vreme, saj nas bosta v prihodnjem tednu prešli najmanj dve vremenski fronti. Nekoliko toplejši zrak bo nad naše kraje dotekal že danes. Dotok toplega zraka se bo okrepil v nedeljo, ko bomo prišli na obrobje vpliva obsežnega območja nizkega zračnega tlaka s središčem nad Atlantikom. Poleg višjih temperatur nam bo to v začetku prihodnjega tedna prineslo oblake in dež. Sobota bo sončna s prijetnimi temperaturami Pred vremensko spremembo je pred nami še en krasen sončen dan, ko se bo na nebo le izjemoma prikradel kakšen oblak. Po svežem jutru se bo čez dan prijetno ogrelo. V nižinskem delu vzhodne in osrednje Slovenije bodo najvišje temperature po nekaj dneh premora spet dosegle 20 stopinj Celzija, kakšna manj bo na severu države, najtopleje pa bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 23 ali 24 stopinj Celzija.

V nedeljo bo Slovenija vremensko razdeljena na dva dela Vreme se bo občutneje začelo spreminjati v nedeljo čez dan. Jutro bo še sončno in sveže z nekaj kratkotrajne megle po nekaterih nižinah. Najnižje temperature se bodo v večjem delu države gibale od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Sredi dneva bo zapihal jugozahodni veter, ki bo Slovenijo razdelil na dva dela. Na vzhodu države se bo nadaljevalo sončno vreme. Ob pomoči jugozahodnika se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija. Medtem se bo na zahodu že dopoldne začela gostiti nizka oblačnost, ki se bo popoldne počasi širila tudi nad osrednjo Slovenijo. Predvsem v bližini hribovitih pregrad bo pozno popoldne in zvečer že lahko rahlo deževalo ali rosilo. Prvi dan koledarske jeseni bo oblačen in deževen S približevanjem vremenske fronte se bodo padavine v noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj na zahodu krepile in počasi širile proti vzhodu države. Prvi dan koledarske jeseni bo tako večinoma oblačen in deževen. Dopoldne bo več dežja v zahodni, popoldne in zvečer pa v vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo tudi nevihte z nalivi. Zaradi oblakov in toplega južnega vetra bo že jutro zelo toplo s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, čez dan pa se bo v večjem delu države ogrelo do okoli 20 stopinj Celzija.

