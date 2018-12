Mrzlo jutro: Na Blokah -21, v Kočevju pa -13 stopinj Celzija

Od zahoda proti vzhodu pa se že pomika nova fronta, ki bo nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Danes bodo Alpe padavine razdelile na dva dela. V severnem delu fronte bodo padavine oslabele in ponehale, okrepile pa se bodo v njenem južnem delu, kjer se bo poglobil nov ciklon. Ta se bo nato v noči na ponedeljek pomikal proti Balkanu in tudi k nam prinesel nekaj snežink.

Po podatkih Agencije za okolje je danes zjutraj med bolj mrzlimi kraji še Slovenj Gradec in Postojna z –11, Maribor z –10 ter Ptuj z –9 stopinjami Celzija. Mrzlo je bilo tudi ponekod na Goriškem. V Biljah pri Novi Gorici so izmerili -7 stopinj Celzija, medtem ko je bilo v večjem delu osrednje in jugovzhodne Slovenije zaradi megle ali nizke oblačnosti nekoliko manj mrzlo.

K zelo nizkim jutranjim temperaturam je botrovala kombinacija snežne odeje, jasne noči in srednje hladne zračne mase. Ponoči snežna odeja prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje, da bi toplota s tal uhajala v vesolje. Zgornja plast snežne odeje se močno ohladi in s tem tudi zrak nad njo.

Po mrzlem in ponekod tudi meglenem začetku dneva bo nebo že kmalu začela osvajati visoka oblačna koprena, ki pa večji del dneva ne bo prevelika ovira za sončne žarke. Gostejša oblačnost nas bo prekrila popoldne in proti večeru, ko se nam bo približala vremenska fronta. Ponekod na Štajerskem bo popoldne zapihal južni veter in tu bodo najvišje temperature okoli 2 stopinj Celzija. Drugod po državi pričakujemo med -2 in 1 stopinjo Celzija, na Primorskem pa med 5 in 7 stopinj Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V noči na ponedeljek bo predvsem jug države zajelo rahlo sneženje, po nižinah Primorske pa bo večinoma rahlo deževalo. Količina padavin bo majhna, kljub temu pa se lahko ponekod nabere nekaj centimetrov novega snega. V ponedeljek čez dan bodo padavine postopno ponehale, a bo ostalo oblačno.