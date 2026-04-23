Slovenija

Mrzlo jutro: ponekod temperature krepko pod ničlo

Ljubljana, 23. 04. 2026 09.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Sončni vzhod

Četrtkovo jutro se je marsikje po državi začelo z zelo nizkimi temperaturami in slano. Živo srebro se je med drugim spustilo pod ničlo v Logatcu, Kočevju, Celju, Ilirski Bistrici, Litiji in na ljubljanskem Viču. Zaradi nizke vlage se bo čez dan hitro ogrelo, ponekod se bo ogrelo na več kot 20 stopinj Celzija.

Kot poroča Meteoinfo Slovenija, je termometer na njihovem merilnem mestu v Retjah v Loškem Potoku ob sončnem vzhodu pokazal -6,5 stopinje Celzija, v mrazišču Krvava Peč pri Velikih Laščah pa kar -10,1 stopinje Celzija.

Postaje Agencije za okolje so najnižjo temperaturo izmerile na Kredarici (-8,1 stopinje). Temperature pod ničlo so med drugim izmerili tudi na Brniku, v Kočevju, Kamniški Bistrici, Ravnah na Koroškem, Trebnjem in Ljubljani (Vič).

Nizke temperature so po pisanju Meteoinfo Slovenija posledica jasne in mirne noči ter zelo suhega zraka v višinah. Temperature se bodo sicer čez dan hitro dvignile, ogrelo se bo do 21 stopinj.

Kot napovedujejo na Arsu, nas tudi v petek čaka sončen dan z mrzlim jutrom. Po nekaterih nižinah se lahko znova pojavi slana. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli -5, povečini pa od -3 do 3. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj. Sončno in toplo bo tudi konec tedna.

vreme vremenska napoved

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

