Mrzlo jutro: ponekod temperature krepko pod ničlo

Kot poroča Meteoinfo Slovenija, je termometer na njihovem merilnem mestu v Retjah v Loškem Potoku ob sončnem vzhodu pokazal -6,5 stopinje Celzija, v mrazišču Krvava Peč pri Velikih Laščah pa kar -10,1 stopinje Celzija.

Postaje Agencije za okolje so najnižjo temperaturo izmerile na Kredarici (-8,1 stopinje). Temperature pod ničlo so med drugim izmerili tudi na Brniku, v Kočevju, Kamniški Bistrici, Ravnah na Koroškem, Trebnjem in Ljubljani (Vič).

Nizke temperature so po pisanju Meteoinfo Slovenija posledica jasne in mirne noči ter zelo suhega zraka v višinah. Temperature se bodo sicer čez dan hitro dvignile, ogrelo se bo do 21 stopinj.

Kot napovedujejo na Arsu, nas tudi v petek čaka sončen dan z mrzlim jutrom. Po nekaterih nižinah se lahko znova pojavi slana. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli -5, povečini pa od -3 do 3. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24 stopinj. Sončno in toplo bo tudi konec tedna.