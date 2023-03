MS OS in Office že od samo 7 evrov

Vključili bodo tudi Wordove dokumente, da bi izboljšali pisanje uporabnika. To pomeni, da bo imela Officeova posodobitev kmalu funkcije umetne inteligence, kar bo zelo izboljšalo uporabniško izkušnjo. To je bilo najbolj očitno pri Windowsu, kjer je Microsoft po lansiranju Bing Chat AI posodobil Bing. Pred kratkim so sporočili, da je spletni iskalnik prvič presegel sto milijonov aktivnih uporabnikov v enem dnevu. Posodobite na najnovejši Windows 11 in Office 2021 in izkusite priročnost in učinkovitost, ki ju prinaša umetna inteligenca.

Ne zamudite izjemne ponudbe v Keysoffovi pomladni razprodaji . Najnovejši Windows 11 Pro dobite že za samo 10,45 €. Če konfiguracija vašega računalnika ne podpira uporabe Windowsa 11, pa je najboljša izbira še vedno Windows 10. Čeprav Microsoft ne prodaja več digitalnih licenc za serijo Windows 10, na Keysoffu lahko dobite poceni originalni Windows 10 Pro za samo 7,35 €. Kot najboljša programska oprema je bil MS Office vedno Microsoftov paradni konj. Zdaj Office 2021 Professional na Keysoffu stane samo 26,25 €. Nakupujte zdaj in izkoristite to časovno omejeno ponudbo.