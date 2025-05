Muc Miško vsak dan obiskoval urgenco, zdaj je primoran ostati doma

Čakalnica mariborske urgence, v njej pa sedež, ki je danes prazen. Več kot pol leta je na njem skoraj vsak dan sedel maček Miško. Odkar pa je završalo, da tam naj ne bi bil več dobrodošel, ga ima lastnik, župnik, zaprtega v župnišču. "Miško hodi tja zdaj že šest mesecev, pol leta, in lahko bi mu takoj dali vedeti, da ni dobrodošel, zdaj pa se je tam navadil, dajali so mu tudi hrano, bil je njihov reden gost, zdaj so mu pa čez noč dali vedeti, da ni dobrodošel. Ljudje lahko to še razumemo, živali pa težje. Težko mu je zdaj dopovedati, da več ne sme iti tja," pravi župnik Ivan Hočevar .

Kaj pa pravi direktor UKC-ja?

"Tisto, kar je prišlo do nas, so seveda odzivi na Facebooku, ki so množični, tako da pričakujemo morda celo referendum na to temo, še enkrat pa, če bo mucek želel postati maskota ustanove po vzoru nekaterih angleških bolnišnic, kar nam predlagajo, potem se bo moral držati pravil igre. On in njegov lastnik," odgovarja direktor UKC Maribor Vojko Flis. To pa po vzoru terapevtskih živali pomeni, da mora biti zdrav in redno veterinarsko pregledan. Kar je njegov lastnik, ki ima v župnišču še dve muci, Simbo in Lili, tudi storil. "Dal sem narediti vse te preiskave, ker so bila namigovanja, da je bolan," dodaja Hočevar.

Bolan sicer ni, so pa ugotovili, da ima muc sečne kamne. Zato je že zaokrožila šala, da se je na urgenco vztrajno vračal, ker je potreboval pomoč. "Na urgenci ga nihče od zdravnikov ni pogledal. Mogoče pa je čakal na pregled, pa ob čakalnih, dolgih čakalnih dobah ni prišel na vrsto," se pošali direktor.

Kakorkoli, muc je zdaj oskrbljen, župnik srečen, ker je več doma, direktor bolnišnice pa zagotavlja, da se lahko Miško, ko bo popolnoma zdrav, znova vrne.