Mučen odvzem otrok: nadzor pokazal, da je sodišče ravnalo ustrezno

V odmevni družinski zadevi začasnega odvzema treh otrok materi nadzor poslovanja in pritožbeni postopek v ravnanju in odločitvah sodišča nista pokazala nepravilnosti, je na novinarski konferenci povedala podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča Mihela Mohorič. Kljub temu, da je mučen in travmatičen odvzem otrok domnevno trajal kar štiri ure, sodelovale so štiri socialne delavke, policija in še dva pomočnika, iz njega pa se je hotel umakniti celo sodni izvršitelj. A Mohoričeva poudarja, da je sodišče ravnalo vsebinsko pravilno, časovno korektno in v korist otrok.

Dogodek je v javnosti sprožil številne kritične odzive, sploh po tem, ko so v javnost prišli posnetki, na katerih je jasno slišati kričanje in upiranje otrok ob odvzemu. Odvzem naj bi v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk trajal več ur. Izvršitelj naj bi postopek celo želel prekiniti, a je sodnica v telefonskem klicu vztrajala, da izvršbo konča. Dogajanje je sprožilo številne poizvedbe pristojnih institucij s strani pravosodnega ministrstva, varuha človekovih pravic in sodnega sveta z zahtevami o časovni dinamiki in nekaterih drugih vidikih obravnavanja primera. Podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča Mihela Mohorič pa je zdaj na novinarski konferenci pojasnila, da so bile vse nadzorstvene pritožbe, vložene na sodišče, v zvezi s konkretnim primerom zavrnjene kot neutemeljene. Vloženih je bilo tudi več zahtev za izločitev sodeče sodnice, a so ob nadzoru ugotovili, da slednja v zadevi odloča nepristransko. Mohoričeva je še dodala, da so bili tudi vsi rokovni predlogi s strani višjega sodišča v Ljubljani zavrnjeni. Mohoričeva je ob tem opozorila na redko prakso, da je ljubljansko okrožno sodišče tudi samo predlagalo, da ljubljansko višje sodišče samo opravi nadzor poslovanja. Rezultati pa so pokazali, da je bil primer s strani sodišča časovno ustrezno in pravilno voden. Ob tem je dodala, da razlogi za zastoje niso na strani sodišča, ampak na strani strank. PREBERI ŠE Sodni izvršitelj v dolgem in mučnem postopku materi odvzel tri otroke Prejšnji mesec je sicer ljubljansko višje sodišče odločalo tudi o štirih pritožbah pravdnih strank zoper sklepe sodišča, večinoma vezane na začasno zaupanje otrok enemu od staršev in na sklep sodišča, da se stike otrok z drugim od staršev začasno ukine. Višje sodišče je tudi v tem primeru ugotovilo, da je okrožno sodišče ravnalo pravilno. Mohoričeva je še poudarila, da je bila odločitev sodišča v največjo korist otrok, saj bi lahko bili v nasprotnem primeru ogroženi. Ob tem je vodja oddelka za družinsko sodstvo Nadja Marolt opozorila tudi na dolžnost staršev, da pri tovrstnih situacijah ravnajo v korist otroka. Slednji lahko v sodelovanju s Centri za socialno delo (CSD) postopke zaključijo hitro in neboleče. V nasprotnem primeru, ob vseh izčrpanih možnostih, nesodelovanju staršev in pooblaščencev pa morajo v družinsko dinamiko poseči sodniki, kar se je zgodilo tudi v konkretnem primeru. Po oceni Maroltove imajo pomembno vlogo v tovrstnih družinskih zadevah tudi izvedenci klinične psihologije. V konkretnem primeru je bil sklep o izvedencu po njenih navedbah izdan že leta 2018, a eden od staršev z njim ni želel sodelovati, zato je izvedenec zadevo vrnil sodišču. Konkretne vsebine primera tako Mohoričeva kot Maroltova nista želeli komentirati, saj zadeva še ni zaključena. Je pa Maroltova zagotovila, da je bilo stanje otrok takoj ob premestitvi k očetu preverjeno s strani sodišča. Po njenih informacijah naj bi bil na terenu tudi CSD, ki otroke preverja z napovedanimi in nenapovedanimi obiski.