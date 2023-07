Mučenje psa v Kopru: brez obdukcije, brez dokazov, kako je poginil

Potem ko so policisti v ponedeljek prejeli prijavo, da je pijan 67-letnik z mopedom vlekel psa od Markovca v smeri Semedele, ki se je pri tem zgrudil in poginil, nakar ga je odvrgel v smetnjak za biološke odpadke, se mnogi sprašujejo, kako je mogoče, da so policisti kršitelju izdali le plačilni nalog v višini 800 evrov.

Kot je poročal Regional Obala, so policisti tako ravnali po navodilih državne tožilke v Kopru, ki je ob dejstvih, ki ji jih je policist navedel po telefonu, sklenila, da ne gre za kaznivo dejanje mučenja živali in da se zadeva obravnava po zakonu o prekrških in zakonu o zaščiti živali. Posledično na kraj ni bilo veterinarskega inšpektorja, prav tako niso bili zavarovani dokazi in ni bila opravljena obdukcija, ki bi lahko ugotovila vzrok smrti.