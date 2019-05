Od odtrganega krila do nasilnega soproga in Teda Bundyja: kdo so mučitelji živali?

"Običajno se ljudje ne rodijo sovražno nastrojeni do živali, ampak se tega naučijo. Majhni otroci se običajno želijo družiti z živalmi, se jih dotikati, odrasla oseba pa jih mora dosledno opozoriti na početja, ki so za žival neprijetna, boleča. Če otrok ne razvije empatije, bo imel kasneje resne težave," meni strokovnjakinja Lorin Lindner.

Gre za vprašanje, ki že dolgo zaposluje psihologe, odgovor pa ni prav enostaven. Mark D. Griffiths, psiholog in profesor na univerzi Nottingham Trent, se je o tej temi pred časom razpisal za Psychology Today.

Kot razlaga, ljudi v takšna dejanja vodijo različni motivi. Od maščevanja – ker na primer storilca moti sosedova žival, do iskanja "slave" v vrstniški skupini, k čemur pripomore možnost objavljanja sprevrženega dejanja na družbenih omrežjih, med motivi so tudi mučenje in žrtvovanje živali zaradi (verskega) rituala, zadovoljevanje impulzov, ki so posledica osebnostne motnje (antisocialna osebnostna motnja, psihopatija), zoosadizma, tudi fetiša, kjer posameznik spolni užitek najde v tem, da zmečka (majhno) žival.

Običajno se ne konča pri mučenju živali

Marsikdo se ob takšnih zgodbah seveda vpraša – kako se oseba, ki je zmožna krutosti nad živaljo, vede v odnosih z drugimi ljudmi.

Medtem ko je to lahko le prvi korak do slabega ravnanja z ljudmi, Griffiths piše, da nekateri mučenje živali uporabljajo tudi kot svojevrstno različico družinskega nasilja – preko nasilja ali grožnjo nasilja nad živaljo izkazujejo svojo moč, s čimer nadzorujejo družinske člane in še dodatno dosežejo, da žrtve molčijo o dogajanju med štirimi stenami.

Ena od študij, ki se je ukvarjala z vprašanjem povezave med krutim ravnanjem z živalmi in družinskim nasiljem, je pod vodstvom profesorja Franka Ascioneja leta 1998 na podlagi intervjujev z ženskami v zavetiščih, kamor so se zatekle pred nasilnim partnerjem, ugotovila, da je 71 odstotkov žensk (od tistih, ki so imele tudi domačo žival), poročalo, da je bil storilec nasilen tudi do živali, 57 odstotkov jih je poročalo, da je storilec domačo žival resno poškodoval ali ubil.

Nekaj let pozneje je bila študija ponovljena. Takrat je o nasilju nasilnega družinskega člana nad živaljo poročala skoraj polovica žensk. Podobne študije so tudi kasneje razkrile podobne rezultate, avtorji pa ne poročajo o velikih odstopanjih v primeru, ko je šlo za istospolne zveze ali za raziskave v mestnem ali ruralnem okolju, še poroča Emory Law Journal. Še ena študija pa je pokazala, da naj bi v družinah, kjer prihaja do zlorabe otroka, prisotna pa je tudi domača žival, slednja bila žrtev v kar 88 odstotkih.

Mučenje živali – sprevržen "trening" morilcev?

Strokovnjaki so sicer jasni – vsak, ki se je v mladosti kdaj (nehote) znesel nad živaljo, ne odraste v nasilneža ali (serijskega) morilca, je pa takšno početje vsekakor alarm, da se stvari ne odvijajo v pravo smer.

Najhujši primeri mučenja živali se, tako Griffiths, dogajajo, ko se žival znajde v krempljih storilca z antisocialno osebnostno motnjo.

Ko je znanost začela s profiliranjem teh ljudi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, so hitro ugotovili, da je mučenje živali v otroštvu skupno velikemu številu serijskih posiljevalcev in morilcev oziroma je pogosto skupni imenovalec pri posameznikih, ki kažejo lastnosti kot so impulzivnost, sebičnost in odsotnost obžalovanja.

Veliko znanih serijskih morilcev je že v zgodnji dobi mučilo živali. Na primer, Jeffrey Dahmer se je znašal nad živimi živalmi, zbiral povožene živali s cest, ostanke je seciral in se ob tem samozadovoljeval. Kruto vedenje do živali najdemo tudi v biografijah Mary Bell, Roberta Thompsona, Iana Bradyja, Davida Berkowitza, Teda Bundyja in mnogih drugih.

Več študij je pokazalo, sicer so res narejene na relativno majhnem vzorcu, da je do okoli polovica tistih, ki zagrešijo umore s seksualno komponento, v mladosti surovo ravnala z živalmi.

Ni malo raziskovalcev, ki so špekulirali, da je zoosadizem povezan z nezmožnostjo primernega izražanja moči, možatosti v otroštvu in puberteti. Pravzaprav strokovnjaki svarijo, da je mučenje živali, ki ga spremlja spolno zadovoljstvo, eden najresnejših opozorilnih znakov, da je lahko oseba nevarna družbi.

Mučenje živali sicer več strokovnjakov povezuje s tremi specifičnimi osebnostnimi karakteristikami – machiavelianizmom, narcizmom in psihopatijo – vse so del "temne triade". Del spoznanj o zoosadizmu so ob prelomu tisočletja prispevali nemški strokovnjaki. Dr. Claus Bartmannin dr. Peter Wohlseinsta namreč leta 2002 objavila študijo, ki je nastala potem, ko so v kratkem času zabeležili številne poškodbe konjev, ki so nastale z noži in različnimi bodali.