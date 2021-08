Uprava za varno hrano posnetke mučenja živali na prašičji farmi predala Policiji

Aktivisti društva Projekt transparentnosti živalskih obratov (AETP) so 2. avgusta objavili nov, skoraj enourni posnetek, ki prikazuje nehumane razmere na prašičji farmi v Ljutomeru. Posnetek so posredovali Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali je nato uprava posnetek posredovala Policiji.

"Skrbnik živali mora preprečevati napake v reji, ki povzročajo tehnopatije in motnje v obnašanju, pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, ki se jih namesti ločeno v primerne prostore," so po poročanju Dnevnika svojo odločitev, da posnetke predajo Policiji, utemeljili na Upravi.

Na zadnjem videu so vključeni tudi posnetki stacionarnih kamer v hlevih, kjer vzrejajo mladiče. Kamere so tako posnele očitno prakso na farmi, kjer majhne, slabotne pujske ubijajo tako, da jih mečejo ob tla. To je sicer prepovedano in bi jih morali uspavati.

Avtorji posnetkov trdijo, da so ti v celoti nastali na farmi prašičev Ljutomerčan. Prvič so javnosti skrite posnetke razkrili 24. junija, ko so objavili 16-minutni video, na katerih so vidna razpadajoča trupla, odprte rane in vidne poškodbe in podobno.

Inšpektorji večjih nepravilnosti ob obisku niso odkrili

Farmo so po objavi prvih posnetkov obiskali trije uradni veterinarji in tudi inšpektorji. Inšpekcijski nadzor je trajal več dni, a večjih nepravilnosti niso odkrili. "Na omenjeni farmi so živali nameščene v petih starejših objektih. Postopek reje se izvaja na način, ki je skladen z zakonodajo. V času nadzora niso bile ugotovljene večje nepravilnosti. V zvezi z dobrobitjo živali so bila ugotovljena neskladja glede namestitve igral oziroma materiala za zadostitev etoloških potreb in uporabe stelje v posameznih boksih. Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi za zagotovitev skladnosti in odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Uveden je bil prekrškovni postopek," so takrat pojasnili.

Ob tem so dodali, da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotovitev skladnosti in odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ter da so uvedli prekrškovni postopek. Uprava je celo podvomila, ali so vsi posnetki dejansko bili posneti na omenjeni farmi. "Na podlagi pregleda na gospodarstvu in opravljenih razgovorov za določene dele posnetka ne moremo potrditi, da so bili posneti na omenjeni farmi," so takrat zapisali.