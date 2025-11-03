Svetli način
Mudilo se mu je v svet, mama rodila doma s pomočjo navodil dispečerskega centra

Ljubljana , 03. 11. 2025 13.34 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
13

Reševalna postaja UKC Ljubljana je delila lepo zgodbo s terena. Malemu Davidu se je mudilo v svet, zato se je odločil, da bo na svet prijokal kar doma. Po navodilih Dispečerskega centra zdravstva so domači pogumno sledili usmeritvam, in ko so na kraj prispeli reševalci, so že zaslišali prijeten jok malega junaka.

"Iz terena prihaja lepa novica, ki nas vedno znova spomni, zakaj naš poklic nosi toliko pomena," so zapisali na Facebook profilu reševalne postaje UKC Ljubljana. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domači sledili usmeritvam

Kot so opisali, je med včerajšnjo nočno izmeno fantek David nekoliko prehitel svoj predvideni datum rojstva in se odločil, da bo na svet prijokal kar doma. Po navodilih Dispečerskega centra zdravstva so domači pogumno sledili usmeritvam, in ko so na kraj prispeli reševalci, so že zaslišali prijeten jok malega junaka. Reševalca Rok in Teja sta mamici in novorojenčku nudila poporodno oskrbo ter ju varno prepeljala v porodni blok ljubljanske porodnišnice v nadaljno varno oskrbo. Družinici so še čestitali. 

rojstvo ljubljana dispečerji
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BSSistemTelaze
03. 11. 2025 14.52
Evo sedim na soncku in ploskam👏👏ker kaj taksnega si nemorem zamislit,da je to mogoce?? Kajti ali je to res kar pisejo 24 h in ali so res vse preverili ,da se je to zgodilo?? Admin,dej potrdi,ce je to res,da naprej ploskam na soncku🌞🌞👌👏🇸🇮🇸🇮 Slovenija se siri
ODGOVORI
0 0
Slovenec007
03. 11. 2025 14.51
+4
Čestite celotni družini ob tem dogodku in pa tudi pohvala ob normalni izbiri otroški imen. Bodite zdravi, Lp.
ODGOVORI
4 0
Wolfman
03. 11. 2025 14.40
-1
Nič takšnega, v Aziji bodočeče mamice povijejo otroka tudi na njivi če je treba!!
ODGOVORI
0 1
M E G A
03. 11. 2025 14.20
+7
meh dolenjc imajo cela naselja kjer se doma rojevajo tole ni nič posebngea
ODGOVORI
7 0
Morgoth
03. 11. 2025 14.39
+2
Pa mame so stare šele 12 ali 13 let!
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
03. 11. 2025 14.13
+2
Dispecerji že dolgo časa stavkajo za višje plače . Pa jih nihče ne sliši. V kontroli zračnega prometa pa z enormnimi placami in privilegiji. Povejte mi razliko med obema sluzbama! Obe skrbita za varnost in dobrobit ljudi, pa takšna razlika v plači.
ODGOVORI
6 4
Malek
03. 11. 2025 14.17
+6
Dispecerji zdravstva ne stavkajo, stavkajo dispecerji na 112, to pa je velika razlika.
ODGOVORI
6 0
YouRangMyLord
03. 11. 2025 13.50
+8
Zelo lepa novica - čestitke tako družini, , kot strokovnemu zaposlenemu/zaposleni v dispečerskem centru in reševalcema SNMP.
ODGOVORI
8 0
DirtySanchez
03. 11. 2025 13.48
+4
Ja super, dispečerji pa že več kot leti dni stavkajo zaradi malih plač. Žalostno koliko je delavec v sloveniji vreden, glavno da je denar za socialne transferje.
ODGOVORI
8 4
Posteni
03. 11. 2025 13.53
+3
Pa ne tej dispečerji 😉
ODGOVORI
3 0
Gutenberg
03. 11. 2025 14.12
+2
Najbolje plačan na lestvici JS pa - zdravnik. S 25.000€ bruto mesečne plače.
ODGOVORI
3 1
Malek
03. 11. 2025 14.19
+5
Dispecerji zdravstva ne stavkajo, stavkajo dispecerji na 112, kher klic samo prevezejo na dispecerje zdravstva.
ODGOVORI
5 0
