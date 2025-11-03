Mudilo se mu je v svet, mama rodila doma s pomočjo navodil dispečerskega centra

"Iz terena prihaja lepa novica, ki nas vedno znova spomni, zakaj naš poklic nosi toliko pomena," so zapisali na Facebook profilu reševalne postaje UKC Ljubljana.

Kot so opisali, je med včerajšnjo nočno izmeno fantek David nekoliko prehitel svoj predvideni datum rojstva in se odločil, da bo na svet prijokal kar doma. Po navodilih Dispečerskega centra zdravstva so domači pogumno sledili usmeritvam, in ko so na kraj prispeli reševalci, so že zaslišali prijeten jok malega junaka. Reševalca Rok in Teja sta mamici in novorojenčku nudila poporodno oskrbo ter ju varno prepeljala v porodni blok ljubljanske porodnišnice v nadaljno varno oskrbo. Družinici so še čestitali.