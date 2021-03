Mufti Grabus konec junija zaključuje svoj mandat

"Ko sem leta 2006 prevzel funkcijo, je bila Islamska skupnost 'odrinjena' na rob družbe in je bilo malo tistih, ki so nam dajali možnosti za oživitev njenega dela in izpopolnitev njene misije," je dejal mufti Nedžad Grabus in dodal, da danes lahko s ponosom reče, da ne samo, da so zgradili monumentalen objekt Muslimanskega kulturnega centra, temveč da so to prepoznale tudi strokovne komisije in laična javnost v Sloveniji kot tudi v svetu, ki so džamijo v Ljubljani izbrali za najlepši sakralni objekt, zgrajen v letu 2020.

"Postavili smo Islamsko skupnost na svetovni religijski zemljevid,"je dejal in dodal, da so izpolnili svoj strateški cilj – džamijo v Ljubljani. "Na tem svetu nikoli ne bo primanjkovalo delovnih mest, projektov in programskih vsebin. Opravil sem pogovor z našim reis-l-ulemo dr. Huseinom Kavazovićem in mu sporočil, da je čas, da svojo misijo končam kot mufti v Ljubljani. Reisu-l-ulema je izrazil svoje razumevanje, dal soglasje in blagoslov. Petnajst let služenja Islamski skupnosti in muslimanom v Sloveniji je dovolj od mene."