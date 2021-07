Mufti Porić na bajramski slovesnosti pozval k cepljenju: Življenje je sveto

Spomnil je na napovedi strokovnjakov, da se bo virus ponovno začel masovno širiti, in poziv vsem, da spoštujejo ukrepe in varujejo svoje zdravje. Uleme oz. učenjaki po muftijevih besedah, svetujejo, da se cepimo proti covidu-19 in na ta način varujemo tako svoje kot tudi zdravje svojih najbližjih. "Življenje je sveto ," je izpostavil.

Od začetka epidemije do danes niso zabeležili niti enega primera okužbe v džamijah v Sloveniji, kar potrjuje zavest vernikov in odgovornost za varovanje njihovega zdravja in zdravja ostalih, je izpostavil.

To je po besedah muftija Nevzeta Porića prva bajramska molitev v Muslimanskem kulturnem centru ob prisotnosti večjega števila vernikov po 7. februarju 2020, ko so v džamiji opravili prvo petkovo molitev. "Verouk smo od oktobra do konca šolskega leta izvajali na daljavo. Bile so izredne razmere, v katerih je bila omejena verska svoboda, toda spoštovali smo vse odloke pristojnih institucij zaradi zdravja in človeških življenj," je povzel dogajanje.

Po zaključku izgradnje Muslimanskega kulturnega centra in džamije v Ljubljani po Porićevih besedah načrtujejo nadaljevanje infrastrukturnih projektov. Pozornost pa želijo usmeriti v krepitev skupnosti skozi različne verske, izobraževalne in kulturne dejavnosti. Izrazil je upanje, da bo jesen, ki prihaja, lažja od lanske jeseni.

Vsako zapiranje javnega življenja po muftijevih besedah otežuje njihovo delo. "Upamo, da ne bo prišlo do ponovnega zapiranja javnega življenja in verskih objektov. Vsi kot posamezniki lahko pomagamo naši družbi na način, da smo odgovorni," je pozval.

Po njegovih besedah je muslimanom že drugo leto onemogočeno opravljanje pete islamske dolžnosti oziroma hadža zaradi epidemije. Tudi letos se iz Slovenije nihče ni udeležil hadža, svet se je spremenil, je povedal.

Na bajramski slovesnosti v Ljubljani se je zbralo večje število vernikov, ki so lahko opravili molitev ob upoštevanju vseh navodil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa v skladu z navodili NIJZ in vladnimi odloki. Bajramsko molitev so organizirali tudi v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Izoli, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

Kurban bajram je veliki muslimanski praznik, ki ga pripadniki islama letos praznujejo med 20. in 23. julijem. Zaznamovan je z romanjem v Meko. "Hadž oz. romanje je simbol enotnosti, globokega verovanja, vendar tudi sprejemanja raznolikosti med ljudmi. Hadž nas uči, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrline bistvene za skladen odnos med ljudmi," so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji. Letos se romanja v Meko ne bo udeležil nihče iz Slovenije, saj je število vernikov zaradi pandemije covida-19 omejeno, so pojasnili. "Blagoslovljeni dnevi bajrama so trenutki, ko se ozremo okoli sebe in se posvetimo sebi, svojim bližnjim, sosedom in prijateljem. To je obdobje, ko iščemo medsebojno odpuščanje in se poskušamo izogniti slabim navadam ter izboljšati duhovno stanje, v katerem se nahajamo," so poudarili.