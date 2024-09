Muhasto vreme zdesetkalo vinsko bero

Vinogradniki od Vipavske doline prek Krasa do Goriških brd ocenjujejo, da bo grozdja od 20 do ponekod celo 50 odstotkov manj. Na Krasu predvsem zaradi spomladanske pozebe in poletne suše, suša je osiromašila vinograde tudi v Brdih in na Vipavskem. Bo pa zato kakovost vina, kot napovedujejo, izredna. Kaj pa napovedane nizke temperature, bi lahko dodatno okrnile letino?