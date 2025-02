Mulj na pomembnem vodnem zajetju: odgovoren naj bi bil izvajalec del

Voda iz vodovodnega sistema Radovna je skladna s predpisi, primerna za uživanje in uporabo. Kakovost vode se neprestano spremlja, skladno z navodili NIJZ, so v petek odjemalce obvestili na Občini Gorje.

Kot so izpostavili v Elektru Gorenjska, se zavedajo pomena varovanja okolja in odgovornosti pri izvajanju infrastrukturnih del. Ob tem so županu podali informacije o sanacijskih ukrepih in o ukrepih za preprečevanje podobnih primerov v prihodnje.

Pojasnili so, da Elektro Gorenjska v sodelovanju z zunanjimi izvajalci gradi traso 420 metrov kabelske kanalizacije od trasformatorske postaje Fortuna do transformatorske postaje Žaga. Zaradi specifičnosti terena je bilo treba pod reko Radovno v dolžini 96 metrov izvesti vrtino. To je v začetku februarja izdelal zunanji izvajalec. Pri tem je nastalo 42 kubičnih metrov mulja. Zemljina je bila, kot so zagotovili, sestavljena iz kamenja, rečnega proda in bentonita oziroma suhega laporja, brez prisotnosti aditivov.

Zunanji izvajalec se je pogodbeno obvezal, da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter čistil okolico in uporabljene transportne poti. Prav tako se je s podpisom pogodbe zavezal, da bo vse odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov. Pri tem mora pridobiti evidenčni list, ki ga mora dostaviti naročniku kot prilogo računu.

"Takoj, ko smo bili obveščeni o izrednem dogodku, smo ga klasificirali kot okoljski incident, h kateremu smo pristopili z najvišjo stopnjo odgovornosti in skrbnosti," so poudarili v Elektru Gorenjska. Od izvajalca so pridobili pojasnila in ugotovili, da z muljem ni ravnal skladno s pogodbo. Izvajalec, ki je mulj odvažal med 5. in 11. februarjem, pa je pojasnil, da je bil zaveden s strani svojega prevoznika odpadkov, ki je zagotavljal, da ga bo odpeljal na ustrezno deponijo.

V Elektru Gorenjska so od izvajalca zahtevali takojšnjo sanacijo nastale situacije. Sanacija se je pospešeno izvajala in je bila v večini zaključena v petek, nekaj manjših del pa je bilo izvedenih še v soboto.

Kot so izpostavili v Elektru Gorenjska, je odgovornost za nepravilno ravnanje v celoti na strani izvajalca del, ki je dolžan zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki in spoštovanje pogodbenih obveznosti. V Elektru Gorenjska bodo v nadaljevanju podrobno preučili kršitve in ustrezno ukrepali.

Izvajalec bo moral predložiti evidenčni list odloženih odpadkov in dokazila o nadaljnjem ravnanju s temi materiali. Da bi v prihodnje preprečili podobne primere, bodo v Elektru Gorenjska uvedli dodatne nadzorne mehanizme.

"Z vsemi zunanjimi izvajalci bomo vzpostavili še strožje postopke poročanja in rednega preverjanja evidenčnih listov o odloženih odpadkih. Prav tako bomo dodatno zaostrili pogoje za odvoz vrtalnih odpadkov, vključno z vnaprejšnjim preverjanjem deponij in zbiralcev odpadkov. Od izvajalcev bomo zahtevali predložitev dokazil o dejanski lokaciji odlaganja še pred zaključkom del," so napovedali.

Gorjanski župan pa je za sredo sklical izredno sejo občinskega sveta, na kateri bo edina točka seznanitev o izrednem dogodku nedovoljenega odlaganja gradbenih odpadkov v zaščiteno območje vira pitne vode.