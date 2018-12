Muršičeve, ki ji očitajo nakup flis jopic, na sodišče ni bilo

Na mariborskem sodišču bi danes moral potekati predobravnavni narok zoper poslanko SD Bojano Muršič in predstavnika podjetja Vini Matica Dinghauserja , ki jima ruška občina v zasebnem kazenskem pregonu očita zlorabo položaja in ponarejanja poslovnih listin v zvezi s spornim nakupom jopic. Muršičeva se je zaradi službenih obveznosti opravičila.

Glavna obravnava se bo začela 22. februarja

Medtem ko je Dinghauser danes že zavrnil možnost priznanja krivde, čeprav naj bi se tožena stran v primeru priznanja zadovoljila z izrekom denarne kazni, pa Muršičeve na narok zaradi službene zadržanosti ni bilo. Predobravnavni narok jo tako čaka 8. januarja, če ne bo prej kakšnega dogovora, pa se bo glavna obravnava pred sodnikom Boštjanom Polegekom začela 22. februarja.

Odvetniški kandidat Miha Strmčnik iz odvetniške pisarne Kac, ki zastopa občinsko stran, danes ni imel mandata za sklepanje kakršnihkoli poravnalnih dogovorov, je pa dejal, da je več možnosti, da se to zgodi, v primeru Dinghauserja, kot pa Muršičeve.

Ali bo občina pri pregonu vztrajala, danes ni mogel napovedati, nova ruška županja Urška Repolusk pa za zdaj tudi ne. Kot je pojasnila, se z omenjeno zadevo v prvem tednu svojega županovanja še ni uspela seznaniti. "Z zadevo se bom seznanila. Vem, da je tožilstvo odstopilo od pregona, zakaj je občina s tem sploh nadaljevala, pa niti ne vem," je vse, kar je za zdaj lahko povedala.

Muršičeva se je v preiskavi znašla konec leta 2016, ko je za stranko kar iz proračuna občine Ruše naročila jopice iz flisa. Občina ji za zdaj očita zlorabo položaja in napeljevanje k ponarejanju listin, saj naj bi njen soobtoženi izdal račun za nakup pisarniškega materiala in ne dejansko kupljenih flis jopic. Muršičeva je zaradi afere odstopila z mesta podpredsednice državnega zbora in občinske svetnice v Rušah, ne pa tudi kot poslanka.