Nebo nad prekmursko ravnico zavzeli toplozračni baloni

Konec avgusta je Murska Sobota športno obarvana, saj tam potekalo tekmovanje v letenju s toplozračnimi baloni.

Odprto državno prvenstvo se je začelo v četrtek na letališču Rakičan, in sicer s prvim tekmovalnim poletom tik pred sončnim zahodom. S tem so se spomnili prvega pristanka toplozračnega balona v Sloveniji leta 1934, ko sta stratosferska pilota Max Cosyns in njegov asistent Nere van der Elst s svojim pristankom tedaj neznano vasico postavila na svetovni zemljevid in privabila več kot 6000-glavo množico. Njima in prvemu pristanku plinskega balona v čast so v Ženavljah že pred časom postavili tudi spomenik.

Danes zvečer bo tam potekala predstavitev skupine plinskih balonov, v soboto pa bosta tekmovanje posremili fiesta poletov in revija balonov Night glow z najbolj atraktivnimi elementi te discipline. Prireditev bodo zaključili v nedeljo z razglasitvijo rezultatov.

Letenje s toplozračnimi baloni je atraktivna, a izjemno specifična in zahtevna tekmovalna športna disciplina. Tudi v Sloveniji je priljubljena in ima dolgoletno tradicijo. Prvi Slovenec, ki je imel na Dunaju davnega leta 1784 priložnost videti balon in je v svojih delih pisal o poletih, je bil slavni matematik Jurij Vega. Začetki sodobnega balonarstva v Sloveniji segajo v leto 1978, ko je poletel prvi balon in v košari ponesel v nebo Slavka Šorna.

Prekmurska ravnica je že leta 1994 gostila evropsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Je primerna za letenje z baloni predvsem zaradi svojih geografskih značilnosti, primernih temperatur in vetrov.

Slavku Šornu so kmalu sledili tudi balonarji letalci, ki so izvajali polete s plinskimi baloni na domačih in tujih tleh. Prvi stratosferski balon, ki ga je videla Slovenija, je davnega leta 1934 pristal v Prekmurju, v Ženavljah, o čemer priča tamkajšnji spomenik. Plinski baloni običajno letijo več ur ali celo dni na polet.