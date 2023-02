Murska Sobota: v pretepu en moški umrl, drugi je v bolnišnici

"Osumljenec je v stanovanjskem bloku z ostrim predmetom huje poškodoval moškega nato pa s kraja peš pobegnil," je povedala Suzana Rauš,

predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Murska Sobota. Moški doma iz območja Murska Sobota je bil huje poškodovan, poškodbam je podlegel na kraju.

Policija je bila o dogodku obveščena ob 18.30, kmalu zatem so zato na kraj prihiteli policisti in kriminalisti, ki so zavarovali območje in pričeli z iskanjem storilca. Malo pred 19. uro so ga tudi izsledili in ga zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer se trenutno tudi zdravi. Po prvih podatkih je osumljenec državljan Bosne in Hercegovine, ki začasno prebiva v Sloveniji.

Moška sta stara 26 in 48 let, je potrdila Rauševa.