Murskosoboška bolnišnica načrtuje za skoraj 30 milijonov evrov projektov

Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal Splošno bolnišnico Murska Sobota in podprl njihov strateški načrt obnove oziroma nadgradnje oddelkov v prihodnjih letih. Projekti so ocenjeni na skoraj 30 milijonov evrov, del denarja bo tudi iz EU. Poklukar se je po ogledu bolnišnice vsem zaposlenim zahvalil za maksimalno prizadevanje, da je covid smo ena do bolezni oz. izzivov, s katerimi se srečujemo, in da preostali program v bolnišnici še vedno poteka bolj ali manj nemoteno.

Po besedah ministra Janeza Poklukarja je glavni cilj vodstva in zaposlenih zagotoviti kakovostno, varno in pravočasno zdravstveno oskrbo prebivalcem regije in širše, optimizem za razvoj zdravstva v Pomurju pa vidi tudi v prejšnji teden sprejetem zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvu v obdobju 2021-2031. Soboška bolnišnica namreč načrtuje ureditev odseka za dializo, ureditev in razširitev poslopja nekdanjega ginekološkega oddelka za potrebe negovalnega oddelka, obnovo kletnih prostorov internega oddelka, obnovo in razširitev infekcijskega oddelka, nadzidavo povezovalnega hodnika med interno in kirurško stavbo, urgentnega centra za otroški oddelek, obnovo in širitev centralnega operacijskega bloka ter nadzidavo dveh nadstropij nad oddelkom za patologijo za potrebe koronografije. Skupna vrednost projektov je ocenjena na skoraj 30 milijonov evrov. V dializnem centru bo imela bolnišnica namesto 21 skupno 30 mest, projekt je ocenjen na 2,9 milijona evrov. Za združitev podaljšanega bolnišničnega zdravljenja ter negovalnega oddelka in paliativne oskrbe, projekt je vreden nekaj manj kot deset milijonov evrov, bo pet milijonov evrov iz EU, dva milijona evrov z ministrstva, milijon bo prispevala bolnišnica. Tako bodo število pacientov na negovalnem oddelku povečali z 48 na 72.

Poklukar je povedal, da nobeden od projektov ne bo ogrožen, če bomo zadostno precepljeni in ustrezno obvladovali epidemijo, pri čemer je ključno ob zadostni precepljenosti tudi pravilno in zadostno izvajati protokol PCT. "Če ga bomo vsi izvajali pravilno in zadostno, verjamem, da bodo evalvacija v prihodnjih dneh in tudi projekcije za naprej pokazale, da je ukrep učinkovit oziroma enak oziroma primerljiv s prejšnjimi zaprtji in da bo družba lahko ostala odprta, da delovanje šol, kulturnih centrov, gospodarstva in družbe bo ogroženo," je poudaril.