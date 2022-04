Muslimani bodo ob sončnem zahodu začeli mesec ramazan

Molitve bodo tako kot običajno potekale v vseh večjih krajih po Sloveniji, kjer imajo svoje prostore. Poleg Ljubljane bodo aktivnosti organizirane tudi v Ajdovščini, Celju, Izoli, na Jesenicah, v Kočevju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Sežani, Škofji Loki, Trbovljah, Velenju in Tržiču, so zapisali na svoji spletni strani.

Ramazanski čas je po njihovih navedbah najboljše obdobje v letu, v katerem se lahko vernik ozre nazaj in se sooči sam s seboj. To je čas za molitev k Alahu, ki ga verniki prosijo za odpuščanje slabih dejanj, ki so jih storili. Prosijo pa ga tudi, da jih nagradi za vse, kar so dobrega storili sebi in drugim.

Post je po njihovih besedah najvišja stopnja pobožnosti in dokaz resničnega verovanja brez dvoličnosti in dvojne morale.

Postijo se med sončnim vzhodom in zahodom. V tem času ni dovoljeno uživati nobene hrane in pijače, razen za izjeme, kot so denimo otroci. Po sončnem zahodu pa bodo jedli in pili, kot so navajeni v svojem okolju.

Post v ramazanu je eden od petih stebrov islama. Ti označujejo pet glavnih dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati vsi muslimani, razen otrok, bolnikov in starejših.

Ramazan je po muslimanskem koledarju deveti mesec v letu, v katerem je več druženja vernikov, skupnih obedov in molitve. Po verovanju muslimanov je v ramazanu Alah preroku Mohamedu začel razodevati sveto knjigo muslimanov Koran, zato se muslimani v tem obdobju intenzivno posvečajo njegovemu branju in preučevanju.