Muslimani končujejo ramazan in začenjajo ramazanski bajram

Bajramske slovesnosti bodo v torek, prvi dan ramazanskega bajrama, poleg osrednje v Ljubljani potekale še v Kopru, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju in Novi Gorici.

Ramazanski bajram je ob kurban bajramu najpomembnejši praznik muslimanov. Kot so lani zapisali v Islamski skupnosti v RS, je bajram za vsakega muslimana poseben dan, ker je končno dejanje po postnem času, v katerem se pozabljajo morebitne zamere, obiskujejo sorodniki, prijatelji in sosedi ter obdarujejo otroci.

"V postnem mesecu ramazanu so se verniki duhovno krepili, medsebojno spoznavali in družili, spodbujali opravljanje dobrih del in se zavedali, kakšne posledice pri človeku in v širši družbeni skupnosti puščajo pomanjkljivosti, kot so oholost, zavist, skopost in samovšečnost. V ramazanu so krepili vrednote, kot so dobrodelnost, darežljivost, skromnost, strpnost itd.,"so zapisali.

Ramazan se je začel 5. maja po sončnem zahodu in traja 29 dni. V tem času velja post, ko naj bi bili verniki medsebojno solidarni in naj bi krepili občutek za sočloveka. S postom so verniki "očistili svoje srce sovraštva, svoj jezik grdih besed, svoje roke slabih dejanj", so še dodali v islamski skupnosti.