Muslimani obeležujejo kurban bajram

"Dnevi bajrama so trenutki, ko se oziramo okrog sebe in se posvetimo sebi, svojim bližnjim, sosedom in prijateljem. To je obdobje, ko iščemo medsebojno odpuščanje in se poskušamo izogniti slabim navadam ter izboljšati duhovno stanje, v katerem se nahajamo. Vernik in vernica se s svojimi dejanji vsakodnevno poskušata približati vzvišenemu gospodarju ter očistiti svoje srce in dušo pred negativnimi vplivi, ki nas napadajo v vsakodnevnem življenju," so pomen praznika opisali v islamski skupnosti.

Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić je v poslanici pred kurban bajramom pozval k solidarnosti. Trenutni časi so negotovi, zato se moramo "kot ljudje še bolje povezati v skupnost, ki bo sposobna prepoznati pomoči potrebne in jim pomagati", je dejal.

V nagovoru v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana, kjer je zjutraj potekala bajramska molitev, je mufti medtem izpostavil, da moralne vrednote, kot so resnica, pravičnost, pogum, potrpežljivost in vljudnost, izgubljajo pomen, vse bolj pa so prisotni nasilje, laž, krivica, krutost in izdaja.

"Vedno se je splačalo biti dober človek, ki premore plemenitost, dobrodelnost in prijaznost," je poudaril. Dodal je, da se te dni spominjamo žrtev genocida v Srebrenici "in se vedno znova čudimo nad zlom, ki ga je zagrešil človek, ki je bil krivičen, surov in hudoben". Izrazil je sočustvovanje s svojci žrtev genocida.

Mufti je v nagovoru izpostavil tudi pričakovanje, da bodo odgovorni v državi popravili napake in odpravili diskriminacijo med verskimi skupnostmi "ter da bo Islamska skupnost obravnavana kot enakopravna skupnost na območju Republike Slovenije".