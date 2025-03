Muslimani po svetu praznujejo: prvi dan ramazanskega bajrama je tu

"Letošnji postni mesec je v ospredje postavil solidarnost – vrednoto, ki nas spodbuja k skrbi za druge, k medsebojni podpori in h krepitvi vezi v skupnosti. Solidarnost ni bila le vodilo pri medsebojni pomoči, temveč tudi opomin, da duhovna rast vključuje odgovornost do sočloveka," so sporočili iz Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Molitve in praznovanja ob koncu islamskega svetega meseca ramazana običajno vključujejo družinske obiske, srečanja, verniki pa si po navadi na ta dan nadenejo nova oblačila.