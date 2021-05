Muslimani praznujejo ramazanski bajram, ki bo trajal tri dni

Ramazan je po muslimanskem koledarju deveti mesec v letu, ki je po navadi namenjen druženju vernikov, skupnim obedom in molitvam. A tokrat je bilo druženje zaradi epidemije covida-19 precej omejeno. V Islamski skupnosti v Sloveniji so zato vernicam in vernikom priporočili, da molijo doma. To obdobje je treba po njihovih besedah razumeti kot priložnost za krepitev družinskih vezi in doživetje duhovne lepote ramazana skupaj z družinskimi člani.

V postnem mesecu ramazanu poudarjajo pomen duhovne krepitve in opravljanja dobrih del ter zavedanja posledic, ki jih pri človeku in v širši družbeni skupnosti puščajo oholost, zavist, skopost, samovšečnost in druge pomanjkljivosti. Med ramazanom si prizadevajo, da krepijo vrednote, kot so dobrodelnost, darežljivost, skromnost in strpnost.

V času ramazana se postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom, prav tako si prizadevajo, da upoštevajo moralna načela, ki jih uči islam. Post je način, ramazan pa čas, da človek premaga telesne strasti v korist duhovne moči, ki si želi občutiti lepoto resnice, pravičnosti, poštenosti, solidarnosti in ljubezni, so še pred začetkom ramazana zapisali v islamski skupnosti.

Zaradi epidemije veljajo številne omejitve tudi med ramazanskim bajramom. Skupne bajramske molitve v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani in ostalih verskih objektih v Sloveniji tako ne bo. Bajramska molitev bo potekala samo v krogu imamov in članov organov Islamske skupnosti v Sloveniji, so navedli na svoji spletni strani.

Vernice in vernike pozivajo, naj med tokratnim ramazanskim bajramom ostanejo doma in ga preživijo v krogu svojih družin. Priporočamo jim, naj opravijo jutranjo molitev pred sončnim vzhodom, 45 minut po sončnem vzhodu pa še prostovoljno molitev.

Odločitev, da skupne bajramske molitve ne bo, ni bila lahka, vendar je bilo zanimanja zanjo preveliko, da bi lahko hkrati upoštevali tudi odloke vlade za zajezitev epidemije, so pojasnili.

Vsem članom Islamske skupnosti v Sloveniji želijo vesel in blagoslovljen bajram, vsem prijateljem, sosedom in sodržavljanom pa veliko zdravja, osebnega miru, veselja in napredka ter obilo veselih in prijetnih trenutkov.