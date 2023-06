Muslimani z molitvijo začenjajo praznovanje štiridnevnega kurban bajrama

Osrednja bajramska slovesnost se bo v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana začela z molitvijo nekaj minut pred 6. uro. Molitev bo vodil mufti Nevzet Porić, ki bo tudi nagovoril zbrane vernike. Bajramsko molitev sicer pripravljajo tudi v drugih mestih po Sloveniji, kjer deluje Islamska skupnosti v Sloveniji.

Tisti, ki se niso udeležili romanja v Meko, kurban bajram preživljajo v družinskem krogu, saj gre za družinski praznik ter čas medsebojnega obiskovanja in obdarovanja. "To je obdobje medsebojnega odpuščanja, v katerem se poskušamo izogniti slabim navadam ter izboljšati duhovno stanje," so pojasnili v skupnosti.

"Praznični dnevi so priložnost za kesanje in opravičilo pa tudi za veselje in radost," so zapisali v skupnosti in vernikom priporočili, da izkoristijo priložnost in radosti praznika delijo s svojimi najbližjimi. "Pokažimo odprtost in iskrenost muslimanskega srca in dobrohotnost muslimanskega duha," so pozvali.

"Na svetu nismo sami, delimo usodo z ljudmi, ki pripadajo različnim veram, kulturam in prepričanjem. Hadž je simbol enotnosti, globokega verovanja vendar tudi raznolikosti ljudi. Hadž nas uči, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrednote bistvene za skladen odnos med ljudmi," so navedli.

Kurban bajram, ki bo trajal štiri dni, je sicer tesno povezan z romanjem v sveti mesti Meko in Medino v Savdski Arabiji, kamor se je letos v organizaciji Islamske skupnosti v Sloveniji odpravilo 40 vernikov iz Slovenije.

Romanje ali hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. V okviru obreda se romarji med drugim sprehodijo tudi okoli svetišča kaba v Veliki mošeji v Meki. Med najpomembnejšimi trenutki romanja pa je dan pred kurban bajramom, ko se vsi romarji zberejo na gori Arafat, približno 15 kilometrov od Meke, kjer molijo in premišljujejo o sebi in svojih dejanjih, so pojasnili v islamski skupnosti. Za tiste, ki niso na romanju, priporočajo, da ta dan preživijo v postu.

Kurban bajram je sicer ob ramazanskem bajramu eden najpomembnejših praznikov za muslimane.