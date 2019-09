"Must have" puloverji vsake sezone!

Stilisti se strinjajo: bolje je denar vložiti v 1 klasičen in kakovosten kos oblačila, kot pa zapravljati denar za poceni ‘muhe enodnevnice’.

Za Slovence, ki jim je mar za izgled

Večina moških ve, da se stil ne zgradi čez noč. Toda s skrbno izbiro le nekaj kosov oblačil lahko dosežete videz, ki daje vtis, da ste ga gradili vrsto let. Če ste pripravljeni svoj slog dvigniti na višjo raven, vam svetujemo, da za začetek denar investirate v visokokakovosten pulover in jakno. To sta kosa, ki ju ljudje zmeraj opazijo, zato vam naj ne bo žal denarja. Moški puloverji so vedno izražali določeno mero elegance in stila. Debeli, tanki, vzorčasti, enobarvni, z gumbi, z zadrgo, s kapuco ali brez ... Dovolj je le, da se malo potrudite glede barvne kombinacije in lahko izgledate kot maneken z modne piste. Za vse generacije in različne stile Z modnih pist se nam smehljajo fantje, ki ponosno nosijo zadnje kreacije modnih oblikovalcev, ki za vsako revijo izdelajo tudi nepogrešljivo linijo atraktivnih puloverjev in jopic. Če ste eden izmed moških, ki bi to sezono radi izgledali moderno, elegantno in sofisticirano, imamo nekaj predlogov, kako to doseči.

Vseeno je, tudi če ste čisto športen tip, saj za vas obstajajo izjemno dobri modeli, s katerimi lahko ostanete zvesti svojemu stilu, obenem pa moderni in pripravljeni, da greste, kamorkoli si želite. Tak videz vas ne bo osramotil v kavarni, restavraciji, na sestanku ali zmenku. Nasprotno, zaradi udobnosti teh kosov, jih boste vzljubili že po prvem nošenju in boste hit, kjerkoli se pojavite. Idealno za moške, ki ne marajo oblek Obstajajo puloverji, ki so primerniza vse priložnosti, čeprav je težko najti kos obleke, ki bo dovolj udoben in atraktiven ves dan, lahko pa se nosi tudi zvečer, ko greste ven. Poleg tega nam cene velikokrat narekujejo okus, saj so take stvari ponavadi drage. Druga stvar, ki jo moški sovražijo, je izgubljanje časa z nakupovanjem. Hoditi od butika do butika, kar 99 % žensk obožuje, moški sovražijo. Misel na slačenje in poskušanje več kot 2 ali 3 oblačil lahko še kako uniči dan. Internet pa je zaslužen za še en aspekt udobja, v katerem verjetno bolj uživajo moški – nakupovanje iz naslonjača. Sedaj lahko svoje priljubljene kose obleke najdejo s pomočjo 2 klikov, brez sprehajanja po trgovinah in neskončnega preoblačenja. Naredili smo seznam oblačil, ki odgovarjajo večini moških in se lahko nosijo ob vseh priložnostih. Upoštevali smo kriterije, ki se nam zdijo najpomembnejši: – kakovost – udobje – modernost – cena. Poslušali smo tudi naslovenijae, ki jih pri izbiri oblačil ponavadi dajo stilisti.

Za moške, ki vedo, da bodo opaženi, kjerkoli se pojavijo Če želite udobje ves dan in hočete obenem biti moderen in mačo, potem je ta pulover z nenavadnim izrezom pravi za vas. Ni važno, kako ga kombinirate, saj vas v nobenem primeru nihče ne bo zasenčil. Spodaj lahko nosite svojo priljubljeno majico ali srajco, odvisno od tega, ali bi radi izgledali bolj sproščeno ali pa elegantno. Če imate po službi v načrtu kakšno druženje, vam slovenijaujemo, da oblečete srajco. Tako boste pripravljeni tudi za večerni zmenek, če se ponudi priložnost! Včasih je potreben le majhen detajl, da kombinacija, ki ste jo oblekli, postane popolnoma zapeljiva! Da, dobro ste prebrali – pulover je lahko zapeljiv!

Lepo izdelani patenti na rokavih in v pasu ter 2 žepa ob straneh naredijo ta pulover idealen za vsakodnevno uporabo in vse priložnosti. To je kroj, ki pristaja večini moških in slovenijaujemo vam, da ga kar čimprej kupite in si omislite mnogo lepih in elegantnih kombinacij. Za menjanje stilov ne boste potrebovali veliko denarja. S tem puloverjem boste izgledali, kot da imate jasno definiran stil, ne glede na to, s čim ga kombinirate. Odvisno od vašega razpoloženja lahko celo v istem dnevu izgledate, kot da ste se preoblekli – samo zapnite ali odpnite zadrgo!

Kapuca ne gre nikoli iz mode! Naj bo vaš stil eleganten ali športen, to je pulover, ki bo iz vas naredil atraktivnega casual moškega. Kakovostna, mehka tkanina ne gre nikoli iz mode, tako da bo ta pulover, poleg tega, da je prijeten na dotik, tudi prijeten za oko. Zelo praktičen je za kombiniranje – pristoji katerimkoli kavbojkam in celo bolj elegantnim hlačam. To, kar ta pulover s kapuco loči od vseh ostalih, sta posebno neobičajen kroj in zadrga. Idealen način, da pritegnete pozornost, kjerkoli se pojavite.

Ne smemo pozabiti na športni tip moškega! Pulover s kapuco je "must have" vsakega moškega, ki želi izgledati športno in obenem moderno! Kakovostna in mehka tkanina koži dopušča, da diha, udoben in moderen kroj pa ta pulover naredi idealen za vsakodnevno uporabo . Obiščite trgovino Lerverger.si in sledite zadnjim modnim hitom! Na spletni strani vam poleg široke izbire moških puloverjev po zadnjih trendih ponujajo najrazličnejša oblačila, s katerimi boste nedvomno popestrili svoje stajlinge. Poiščite modno jakno, ki jo boste z veseljem oblekli čez svoj novi pulover ali si poiščite še kak zanimiv nov dodatek za svojo garderobno omaro.

