Muzej norosti se mora izseliti iz gradu Cmurek

Grad Cmurek je v lasti države in v upravljanju Socialnovarstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena.

V SVZ Hrastovec pojasnjujejo, da so ugotovili, da grajska stavba ni več varna za uporabo. Opazili so tudi nedovoljen poseg v steno gradu. "Izkazalo se je, da je poseg izvršil Muzej norosti brez vednosti lastnika gradu in zavoda kot upravljavca ter brez predhodnega kulturnovarstvenega soglasja. Zaradi tega samovoljnega posega je SVZ Hrastovec kot odgovoren upravljavec z namenom zaščite kulturne dediščine preklical soglasje za izvajanje dejavnosti Muzeja norosti v gradu Cmurek, pa tudi zato, ker so bile po potresu na Hrvaškem na stavbi ugotovljene dodatne poškodbe, ki po mnenju zavoda ne zagotavljajo več njegove varne uporabe," so pojasnili v SVZ Hrastovec.

V Muzeju norosti so medtem prepričani, da za to ni pravne podlage. "To je že četrti poskus direktorice SVZ Hrastovec, da bi iz gradu Cmurek pregnala lokalno iniciativo, ki je zasnovala atraktivno, mednarodno, socialno, kulturno in turistično točko, ki se neposredno navezuje na težavno dediščino zavoda, ki je v tem gradu deloval od leta 1956 do leta 2004," sta povedali direktorica Sonja Bezjak in predsednica sveta zavoda Darja Farasin.

Poudarili sta, da so sporne razpoke na gradu že vrsto let. "Januarja 2019 so predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor na razpokah, ki so v gradu bile že ob našem prihodu, namestili tako imenovane plombe, na katerih je danes razvidno, da potres ni pustil nikakršnih poškodb. Na ministrstvo za kulturo smo že pred preklicem soglasja oddali vlogo za interventna sredstva za nujna vzdrževalna dela," sta navedli.

Glede "samovoljnega posega" v grajsko poslopje predstavnici Muzeja norosti pojasnjujeta, da so pri urejanju pisarne za regijski center za dezinstitucionalizacijo in muzejske recepcije odprli historična vrata grajske vratarnice, ki so obstajala od 16. stoletja do leta 1992, ko jih je brez soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine zazidal SVZ Hrastovec. "Tanek opečni zidec smo odstranili, ne da bi posegli v grajsko strukturo. Stara grajska recepcija je tudi edini logični prostor za vsakogar, ki želi nadzor nad obiskovalci gradu," sta povedali. "Tako izsiljevanje ni nič drugega kot izvajanje pritiska, da bi v prekratkem roku sprejeli nepremišljene ukrepe," sta dodali.

Od države pričakujeta, da bo Muzeju norosti pomagal urgentno rešiti status upravljavca, za katerega se z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter SVZ Hrastovec dogovarjajo že od novembra 2018. S tem bi radi obvarovali grad kot kulturni spomenik. "Muzej norosti ima vsebine, ki so vezane izključno na grad Cmurek in njegovo zgodovino, zato nadomestna lokacija ni možna," sta še opozorili Bezjakova in Farasinova.