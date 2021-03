Muzej norosti se ni izselil iz gradu Cmurek, upravljavec molči

V SVZ Hrastovec pa medtem ne odgovarjajo ne na pozive predstavnikov muzeja ne na novinarska vprašanja. Ta molk za Muzej norosti po navedbah Bezjakove in Farasinove pomeni "negotovost, izčrpavanje in morda tudi uničenje" .

Muzeju norosti je upravljavec Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec konec januarja oziroma v začetku februarja odredil izselitev iz prostorov v gradu Cmurek na Tratah v 30 dneh. "Muzej norosti še naprej deluje v gradu Cmurek, saj so vsebine, ki jih obravnavamo, neločljivo povezane s tem spomenikom. Poleg tega smo domačini, ob spomeniku živimo, in se kot dediščinska skupnost prepoznavamo kot edini varuh in skrbnik te kulturne dediščine," sta povedali direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak in predsednica sveta zavoda Darja Farasin .

"Da je direktorica SVZ Hrastovec navajala neutemeljene argumente, s katerimi je Muzeju norosti samovoljno preklicala soglasje za uporabo gradu, je potrdilo mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Delujemo v zelo težkih pogojih, saj vse do danes nismo dobili priložnosti za dialog, niti z lastnikom niti z upraviteljico gradu. Tak odnos do krajanov, občanov in državljanov kaže, v kako nedemokratičnem okolju živimo. Podpora strokovnjakov in srčnost številnih, ki verjamejo v naš muzej, nas opogumlja, da vztrajamo," sta navedli predstavnici muzeja.

Muzeju norosti, ki je zadnjih sedem let deloval v prostorih na gradu Cmurek, je SVZ Hrastovec odredil izselitev, češ da sama zgradba ni povsem varna, zavod pa naj bi tudi samovoljno posegal v objekt. Grad Cmurek je namreč v lasti države in upravljanju SVZ Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti (zavod je grad takrat tudi izpraznil) in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena, objekt pa bi dobil drugega upravljavca.

V muzeju pa so razočarani tudi nad neodzivnostjo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja . Pred dobrim mesecem so mu tako očitali, da jih v 30 dneh, v katerih bi se morali izseliti, ni sprejel na sestanek, niti ni upošteval njihovih argumentov.

Po njunih besedah je še posebej zaskrbljujoče, da direktorica SVZ Hrastovec Andreja Raduha na ministrstvo za kulturo ne odda vloge za interventna sredstva za sanacijo nujnih del na gradu. Ta so po navedbah Muzeja norosti potrebna zaradi nezadostnega vzdrževanja gradu v zadnjih letih. "Dobro gospodarjenje z državnim premoženjem in kulturnim spomenikom so tako le prazne besede, ki pa lokalni skupnosti in državi povzročajo škodo," opozarjata Sonja Bezjak in Darja Farasin.

Kot so takrat zapisali v zavodu Muzej norosti, minister ni upošteval nobenega od njihovih argumentov, s katerimi so utemeljevali neupravičenost preklica soglasja za uporabo gradu Cmurek na Tratah. Iz zadnjega dopisa, ki ga je Muzeju norosti poslal državni sekretar na ministrstvu Cveto Uršič , pa je po njihovih besedah razvidno, da se je minister "pogovarjal samo z eno stranjo in to z močnejšo, ki ji - po vseh dejanjih sodeč - ni mar za uničenje lokalne iniciative, delovnih mest v deprivilegirani regiji in ohranitev programa, ki ima edini vizijo za ta spomenik" .

Od leta 2014 v grajskih prostorih deluje Muzej norosti, ki se ukvarja z raziskovanjem in predstavljanjem zgodovine gradu, v katerem je več desetletij deloval zavod za duševno bolne. Za cilj si je postavil celovito obravnavo fenomena tako imenovane norosti s ciljem njegove pojmovne širitve, reaktualizacije, detabuizacije, dezinstitucionalizacije in rekultivacije.

Država si je sicer kot lastnica objekta več let prizadevala za prodajo gradu. Septembra lani bi morala Občina Šentilj tako odločati o soglasju k prodaji gradu, a se to tik pred zdajci ni zgodilo. Kot je takrat dejal šentiljski župan Štefan Žvab , so se odločili počakali na spremembo zakonodaje, ki bo omogočila, da gre objekt namesto v prodajo v dolgoročni najem. V muzeju pa so izrazili upanje, da bo pri tem slišan tudi njihov glas.

Ministra so tako znova pozvali, "da se v duhu dobrega gospodarjenja z državnim premoženjem" sestane z njimi. Prosijo ga, da jim pomaga poiskati rešitev, da se SVZ Hrastovec razbremeni upravljanja in da Muzej norosti in njegov center za dezinstitucionalizacijo lahko nemoteno izvajata in razvijata svoje dejavnosti. Obenem ga tudi pozivajo, da na ministrstvo za kulturo poda vlogo za interventna sredstva, s katerimi bo mogoče čim prej izvesti nujna sanacijsko-vzdrževalna dela, ki so posledica nezadostnega vzdrževanja nepremičnine s strani upravitelja.

Zato jim, kot so poudarili, ostane le, da ministru znova pišejo. "Gradu Cmurek ne moremo zapustiti in ga tudi ne bomo, saj smo v njem razvili dejavnosti, o izvajanju dejavnosti smo vas skozi vsa leta uporabe gradu tudi obveščali," so zapisali. Ob tem so še spomnili, da imajo status delovanja v javnem interesu, prav zaradi oživljanja cmureškega gradu. "Če bo potrebno, bomo svoje pravice primorani zaščititi na sodišču," so opozorili.

Da bi grad radi spravili s svojih pleč predvsem zaradi stroškov upravljanja, so pred dobrega pol leta povedali tudi v hrastovškem zavodu. "V vseh letih do danes je zavod skrbel za grad kot dober gospodar, v gradu so se opravljala nujna vzdrževalna dela, do lani (2019 - op.p.) se je grad vsako zimo minimalno ogreval. Vendar pa so vsi ti ukrepi predstavljali za zavod veliko finančno breme, saj so bila zanje namenjena sredstva, ki bi jih zavod namenil za izvajanje svoje dejavnosti," so takrat navedli.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ) so prodajo do nedavnega podpirali. "Odločitev za prodajo gradu je bila prvič sprejeta že v letu 2010," so spomnili lani jeseni in dodali, da je treba prodajo izvesti "na način, ki bo omogočil ohranitev in javno dostopnost gradu ter tako uporabo, ki je skladna z družbenim pomenom spomenika" .

Občinski svetniki Občine Šentilj, v katero spada grad, so imeli sredi septembra 2020 na mizi odločanje o soglasju za prodajo gradu, a je župan Žvab to točko nato umaknil z dnevnega reda. Kot je dejal, je pred sejo občinskega sveta prejel pojasnilo kulturnega ministrstva, da spreminjajo zakonodajo na tem področju, zato naj občina še počaka z odločitvijo.

Podobno je (bilo) stališče Ministrstva za kulturo RS. "Pri tem je treba spoštovati določbe zakona o varstvu kulturne dediščine v zvezi z razpolaganjem s kulturnimi spomeniki v javni lasti. V interesu varstva je, da se spomeniki ohranjajo tako, da imajo ustrezno namembnost in lastnika, ki je sposoben poskrbeti za njihov dolgoročni obstoj v skladu z režimi varstva," so navedli.

"Muzej norosti razvija program, ki je skladen z družbenim pomenom kulturnega spomenika, od leta 2013 povečuje njegovo dostopnost in od leta 2018 čaka, da bi prevzel skrb za njegovo ohranitev. Kako bodo odločili odgovorni za spomenik, bomo videli v naslednjih mesecih," je dodala Farasinova. Od ministrstva za kulturo naj bi lani dobili zagotovilo, da bo do konca leta 2020 sprejeta sprememba člena zakona o varstvu kulturne dediščine, ki bo omogočila dolgoročen najem gradu. "Po navedbah ministrstva za kulturo naj bi bila v relativno kratkem času sprememba zakonodaje, ki naj bi omogočila ugodnejši najem. Zato sem umaknil to točko do takrat, torej do spremembe zakonodaje," pa je povedal tudi župan Žvab.

Tudi na zadovoljstvo Muzeja norosti. Farasinova in Bezjakova sta namreč opozarjali tudi, da je na Tratah propadla vsa stavbna dediščina, ki je v samostojni Sloveniji prešla iz državne v zasebno last, in da bi prodaja tudi v tem primeru škodovala lokalni skupnosti. "Za grad Cmurek občanke in občani kot prostovoljci predano in z vsem srcem že sedem let razvijamo kakovosten, edinstven, evropsko usmerjen turistični, kulturni in socialni program," sta navedli v javnem pozivu občinskim svetnikom, naj ne podprejo prodaje gradu.

Jih je pa v muzeju že tedaj zelo skrbelo, ko je direktorica zavoda Hrastovec Raduha vztrajno ponavljala, da upravljavec s spomenikom ravna kot dober gospodar, saj da s tem zavaja javnost. "Vsak, ki se je v zadnjih letih oglasil na gradu, se je prepričal, da grad zadnja leta vidno propada, saj je opustila vrsto nujnih vzdrževalnih del, pa tudi minimalno ogrevanje," sta navedli.

"Zelo nas skrbi tudi netransparentnost delovanja in nespoštovanje dogovorov. Kako to, da nas, ki edini razvijamo dolgoročni program in imamo investitorja za vsebino, povezano s kulturnim spomenikom, stalno izloča iz pogovorov o nadaljnji usodi Cmureka? Tako Andreja Raduha kot Cveto Uršič iz MDDSZ sta nas z zadnjim skrivnim sestankom izigrala. Zakaj takšne igrice, ostaja zaenkrat nejasno," sta dodali.