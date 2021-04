Muzej norosti za iskanje rešitve za grad Cmurek na ravni vlade

V Muzeju norosti ocenjujejo, da bi namesto podaljšanja roka za njihovo izselitev iz prostorov na gradu Cmurek na Tratah morala biti sprejeta odločitev o ustavitvi postopka izselitve. Po drugi strani pa jim odločitev sveta SVZ Hrastovec vliva upanje na rešitev, ki naj se poišče na ravni vlade.

icon-expand Muzeju norosti je podaljšan rok za izselitev z gradu Cmurek na Tratah. FOTO: Branimir Ritonja - Zavod Muzej norosti

Novoimenovani svet Socialno varstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec je Muzeju norosti podaljšal rok za izselitev iz prostorov na gradu Cmurek na Tratah do konca junija. Medtem naj bi z Ministrstvom RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) skušali najti rešitev za grad. Da bodo do takrat poskušali najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani, je v sredo povedal predsednik sveta zavoda Kristjan Ploj. "Ker to rešitev imenovana deležnika iščeta že najmanj od leta 2018, v Muzeju norosti predlagamo, da se iskanje rešitve razširi na več resorjev oziroma na vlado," pa je v odzivu na to odločitev povedala predsednica sveta zavoda Muzeja norosti Darja Farasin. Ponovila je, da je poziv k izselitvi Muzeja norosti iz gradu Cmurek temeljil na neresničnih navedbah. "Iz tega bi morala slediti ustavitev postopka izselitve in ne podaljšanje roka, pričakovali bi tudi opravičilo vsem prizadetim zaradi onemogočanja izvajanja dejavnosti, mednarodnih projektov in škode za lokalno prebivalstvo," je navedla. Po drugi strani je odločitev sveta SVZ Hrastovec po besedah Farasinove vendarle tudi znak upanja, da bo novi svet zavoda pripravljen na dialog in bo spoštoval prizadevanja Muzeja norosti. "Zelo si želimo, da bi končno v tej veliki instituciji dobili sogovornika in da bi končno prevladala razum in sodelovanje, ki ni le v korist lokalne skupnosti, ampak tudi in predvsem v korist velikega zavoda in države, ki si skladno z evropskimi zavezami o dezinstitucionalizaciji mora prizadevati za zaprtje svojih prevelikih enot in potrebuje roko takih organizacij, kakršna je Muzej norosti, kjer razvijamo podporno okolje za integracijo ljudi, ki so po desetletjih življenja v njihovem zavodu izgubili socialne veščine, socialne mreže in tudi po odhodu iz zavoda težko uresničujejo pravico do življenja v običajni skupnosti," so prepričani v Muzeju norosti.

Na obisk so med drugim povabili državno sekretarko na ministrstvu za kulturo Ignacijo Fridl Jarc, saj so tako iz Muzeja norosti kot tudi iz SVZ Hrastovec na omenjeno ministrstvo že naslovili prošnjo za interventna sredstva za rešitev renesančnih poslikanih lesenih stropov ter še nekaj nujnih vzdrževalnih del na gradu. "Odgovorne pozivamo, naj interdisciplinarnosti ne zlorabljajo kot priročni izgovor, da potemtakem nihče ni odgovoren za Cmurek, ki je v državni lasti. V njem lahko svojo odgovornost prepoznajo številni resorji, kakor so jo prepoznali v primeru Parka vojaške zgodovine Pivka. Tudi Cmurek potrebuje očitno medresorski dogovor na ravni vlade," sporočajo iz Muzeja norosti.

Kot smo poročali, je Muzeju norosti SVZ Hrastovec konec januarja odredil izselitev iz prostorov v gradu Cmurek v 30 dneh, torej do konca februarja, a ta poudarja, da izselitev ni mogoča, saj so vsebine, ki jih muzej obravnava, neločljivo povezane s tem gradom. Na novo konstituirani svet SVZ Hrastovec je nato konec marca po poročanju časnika Večer odločil, da za tri mesece zadrži preklic soglasja Muzeju norosti za uporabo gradu. "Na zadnji seji, ko se je konstituiral novi svet zavoda, nam je direktorica SVZ Hrastovec predstavila to problematiko in zadevo smo pogledali z več strani, tako z naše kot s strani Muzeja norosti. Odločili smo se, da za tri mesece zamrznemo to odločitev in vmes poskušamo najti neko rešitev za prostore in dejavnost Muzeja norosti," je potrdil Ploj. O možnih rešitvah v sredo še ni mogel govoriti. "Zakonodaja je precej zavezujoča in omejevalna. Stvar vodstva SVZ Hrastovec in Muzeja norosti je, da se dogovorijo, kaj je možno izvesti. Treba pa se je zavedati, da dejavnost SVZ Hrastovec ni vzdrževanje kulturnih spomenikov, v katerih ne opravlja svoje dejavnosti, za to ne prejema sredstev od države, zato je nujno najti neko rešitev," je dejal.

V SVZ Hrastovec predlagajo, da MDDSZ preda grad ministrstvu za kulturo, to pa naj se nato z Muzejem norosti dogovori o uporabi, najemu ali nakupu gradu. Vsi vpleteni se strinjajo, da je treba dolgoročno urediti status gradu, a so za to potrebne tudi določene zakonodajne spremembe.

V SVZ Hrastovec še poudarjajo, da ne nasprotujejo Muzeju norosti. "Predlagamo, da lastnik gradu ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti grad preda ministrstvu za kulturo, ki je po našem mnenju pristojno za kulturne spomenike. Nato naj se ministrstvo za kulturo in Muzej norosti dogovorita o uporabi, najemu ali nakupu gradu. Mi v SVZ Hrastovec pa se bomo pogovorili z Muzejem norosti o skupnih projektih, ki jih lahko izpeljemo na našem skupnem področju v skrbi za ljudi z motnjo v duševnem zdravju in duševnem razvoju," so navedli v tem zavodu. Po poročanju Večera je ena od možnih rešitev tudi sprememba zakonodaje, ki bi omogočila, da pristojno ministrstvo za socialne zadeve odda grad potencialnemu najemniku pod sprejemljivejšimi pogoji, kot je možno sedaj. V tujini živeči domačin naj bi bil namreč tako pripravljen vlagati v grad, Muzeju norosti pa še naprej omogočati delovanje v njem.

icon-expand Muzej norosti v gradu Cmurek. FOTO: Branimir Ritonja - Zavod Muzej norosti