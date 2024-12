Nekateri prvič nataknejo kondom, drugi ugotovijo, 'kako hitro lahko kaj stakneš'

Še do 12. decembra bo v Ljubljani odprt Muzej spolno prenesljivih okužb. Čeprav morda ime muzeja zveni vse prej kot mamljivo, obiskovalcem ni žal, da so zavili na Štefanovo ulico 11. Cilj muzeja je čim več ljudi, predvsem mladih, izobraziti o pomenu preventive, zlasti uporabe kondoma, hkrati pa temo detabuizirati in javnosti sporočiti, da ni nič narobe s testiranjem in da lahko marsikatero nevšečnost odpravi že antibiotik.

V času, ko sva s fotografom vstopala v muzej, so iz njega izstopali dijaki srednje Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, ki so zaključevali z ogledom. Ker so bili polni vtisov, smo jih povprašali, kakšen se je njim zdel muzej. "Muzej mi je bil zelo všeč, veliko novega sem se naučil, rešil sem tudi veliko kvizov," je povedal 17-letni Martin. "Nisem vedel, da obstaja toliko spolno prenosljivih bolezni. Vsem vrstnikom, vsem, ki so stari med 16 in 25 let, bi priporočil ogled muzeja, ker imam občutek, da ljudje premalo vedo o tej tematiki," je dodal. "Naučil sem se na primer, da ni dobro imeti kondoma v denarnici, ker se lahko lateks poškoduje in se potem kondom lahko strga," je povedal 16-letni Luka in dodal, da se je naučil tudi marsikaj drugega. Najbolj ga je sicer presenetil oddelek s spolnimi igračami, saj je veliko stvari prvič videl.

Muzej spolno prenesljivih okužb FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V muzeju pa sta bila tudi študent in študentka, ki sta zanj izvedela prek spletne strani DrogArta. "Prišla sva pogledat, kako se lahko okužiš, česa se je dobro izogibati in kako biti bolj varen in previden," je povedal 20-letni Lan. Presenetili so ga podatki o tem, koliko ljudi je dejansko okuženih. "Pravzaprav je veliko več možnosti, da kaj stakneš. Kakšno bolezen ima recimo vsak šesti človek v Sloveniji, kar je v bistvu kar veliko, če pomisliš," je povedal. Povedal je še, da se s prijatelji sicer kdaj pogovarjajo o spolno prenesljivih boleznih, a da se nihče noče zares izpostavljati, zato so debate bolj splošne. "En prijatelj je predlagal, da bi se šla testirat, ampak mi je bila ta ideja neprijetna, ker nisem vedel, kako vse skupaj poteka. Ali bo to test z urinom ali kakšen analni test in potem nisem šel," je delil. V muzeju je zdaj ugotovil, kako poteka testiranje, in se mu ne zdi več tak bav bav. "Muzej bi priporočil, ker je dober za vse, mlade in starejše, ker te bolezni ne izbirajo po letih," je dodal. 'O spolno prenosljivih okužbah premalo govorimo' Tanja Rudolf Čenčič, vodja socialnega marketinga iz Principa, je pojasnila, da muzej v dopoldanskem času obišče ogromno dijakov s srednjih šol in gimnazij. Zanje termine tudi posebej rezervirajo, da imajo lahko zasebni ogled in da dijaki notranjost muzeja lahko nemoteno raziskujejo, kustosi pa pripravijo tudi krajša izobraževalna predavanja. "Odziv šol je zelo dober, tudi termini so že precej polni," je pojasnila in opomnila, da je muzej odprt vsak delavnik le še do 12. decembra.

"Hvaležni smo ministrstvu za zdravje, ki naš program sofinancira že vseh sedem let, odkar ga izvajamo. V zadnjih letih nas sofinancira tudi mestna občina Ljubljana, letos pa tudi mestna občina Maribor," pravi.

Veliko dijakov je iz ljubljanskih šol, saj lažje izpeljejo logistiko obiska, a muzej obiščejo tudi dijakih z drugih koncev Slovenije. "Obiščejo nas tudi skupine iz raznih zavodov, mladinskih centrov ali pa dijaških domov," dodaja sogovornica in pojasnjuje, da so sicer vabljeni prav vsi. Nemalo je namreč tudi posameznih obiskovalcev, tako študentov kot odraslih, obisk muzeja pa je brezplačen. Simona Kepic, kreativna vodja iz Principa, je pojasnila, da je muzej je sestavljen iz več izobraževalnih kotičkov, kjer pa so informacije podane na zabaven in interaktiven način. Najprej nam v oko pade izobešeno spodnje perilo, na vsakem kosu pa je listek, na katerem sta napisana mit in resnica. "Inštalacija je delno interaktivna. Na eni strani listka je zapisan mit, torej neko zmotno prepričanje, ki je v družbi razširjeno, na drugi strani pa je razkrita resnica," je pojasnila Rudolf Čenčičeva.

"Dekleta so zelo presenečena nad mitom, da med menstruacijo ni treba uporabljati kondoma. Prvič zato, ker so prepričane, da med menstruacijo ne moreš zanositi, kar seveda ni res. Drugič pa zato, ker je to obdobje zaradi krvi za spolno prenosljive okužbe še bolj tvegano," je povedala Kepiceva. Veliko obiskovalcev je presenečenih tudi, ko izvejo, da se spolno prenosljive okužbe prenašajo tudi z oralnim seksom. "Tri okužbe so takšne, ki se pravzaprav zelo pogosto prenašajo tudi pri oralnem seksu," je še pojasnila. 'Marsikdo tu prvič poskusi natakniti kondom' Ena ključnih preventiv pred spolno prenosljivimi boleznimi je uporaba kondoma. "Zelo pomembno se nam zdi, da se ga mladi naučijo pravilno uporabljati. Imamo simulatorje, na katere lahko namestijo kondom. Dekleta zelo rada poskusijo, ker nimajo možnosti tega same poskusiti doma. Fantje so večkrat malo bolj sramežjivi, a se vseeno opogumijo," je povedala Kepiceva in dodala, da poskusijo skoraj vsi, razen seveda tistih, ki že "obvladajo".

"Želimo, da bi se mladi naučili dosledno vsakič uporabljati kondome, ker si je kasneje to težje privaditi," je dodala Kepiceva. V tem delu obiskovalci pridobijo tudi informacije o zgodovini kondoma, izpostavljen pa je tudi pomen uporabe lubrikanta. "Mi priporočamo uporabo, ker daje večje zagotovilo, da se kondom ne bo poškodoval," sta pojasnili sogovornici. V Sloveniji veliko organizacij nudi brezplačno in anonimno testiranje Naslednja pomembna točka muzeja je del z informacijami o testiranju. "Če imaš občutek, da si kaj zafrknil, ali pa če ti nekdo pove, da si bil okužen, se je dobro testirati. Tudi preden vstopaš v zvezo ali pa, ko si toliko zaupaš, da imata partnerja nezaščiten seks, se je dobro pred tem testirati," pravi Kepiceva. Pravita, da se sicer testira premalo ljudi. "Mogoče je malo več moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, sicer pa je testiranja pri nas čisto premalo. Pa obstaja veliko organizacij in klinik, ki omogočajo anonimno in brezplačno testiranje," pravi Kepiceva, ki pa dodaja, da se je sicer najbolje naročiti k osebnemu zdravniku. "Tam imaš tudi pogovor z zdravnikom, ki te napoti na tisto vrsto testiranja, ki se mu zdi smiselno. Sicer pa za marsikatero okužbo obstaja tudi 'self kit', torej paket s pripomočki, da se lahko testiraš sam," je pojasnila.

Sicer pa sta opomnili, da je več informacij o različnih možnostih testiranja na voljo tudi na spletni strani spolnoprenosljiveokuzbe.si. "Pomembno pa je izpostaviti še čas testiranja, torej obdobje, ki mine od potencialno tveganega odnosa pa do testiranja. Testiranje ni smiselno takoj drugi dan, ker se morajo najprej razviti protitelesa," pravi Rudolf Čenčičeva, s sogovornico priporočata najmanj teden dni, čeprav so obdobja pri različnih boleznih različno dolga. Sedem najpogostejših okužb: klamidija, gonoreja, sifilis, HIV, genitalni herpes, hepatitisi in HPV Najpomembnejši in glavni del razstave je osrednji del, kjer je predstavljenih sedem najpogostejših okužb. Razloženo je, kako se te okužbe prenašajo, kakšni so simptomi, kakšne možnosti zdravljenja obstajajo in kakšne so posledice nezdravljene okužbe. Razstavljene so tako tri bakterijske okužbe, klamidija, gonoreja in sifilis, kot tudi štiri virusne okužbe, HIV, genitalni herpes, hepatitisi in HPV. "Na modelčkih so okužbe tudi malo umetniško interpretirane, da lahko vidimo, kako so videti genitalne bradavice ali pa posledice herpesa in drugi izpuščaji," sta povedali.

Spolne igračke, Zgodbe iz postelje in kvizi V muzeju si lahko ogledate še različne spolne pripomočke oziroma igračke. "Pokažemo jih zato, ker želimo izpostaviti pomen uporabe kondoma tudi v primeru, če si ljudje igrače med sabo menjajo, tudi na ta način se lahko okužbe širijo," pojasnjujeta. Predvsem do deljenja igrač prihaja pri istopolnih partnerkah ali partnerjih. "Ta del je še posebej zanimiv dijakom, tudi se zelo sprostijo, tudi nasmejejo in kar naenkrat začnejo zastavljati milijon vprašanj. Zakaj se pa to uporablja?" sta delili. Pomembno se jima zdi, da lahko z dijaki govorijo o spolnosti, ki jih zelo zanima, in da torej pridejo do pravih informacijo tem, kako biti med spolnimi odnosi varen.

Na ogled so tudi t. i. Zgodbe iz postelje. Obiskovalci lahko preberejo pet resničnih zgodb mladih ljudi, ki so se okužili. "Zanimivo je prebrati njihove zgodbe, ker ugotoviš, kako hitro in mimogrede lahko pride do okužbe," pravi Rudolf Čenčičeva. Zgodbe niso tragične ali pa zastrašujoče, večinoma gre za okužbe, ki se jih da pozdraviti z antibiotiki. Namen tega dela razstave je torej, da poskušamo poskrbeti za preventivo, a tudi za zavedanje, da se je treba ob okužbi odzvati in poiskati pomoč.

