Muženič zaradi domnevno nezakonite razrešitve vložil tožbo na sodišče

Odstavljeni direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je po naših informacijah danes na upravno sodišče vložil tožbo zoper odločbo o razrešitvi. Prav tako je poslal pritožbo na sklep na ministrstvo za notranje zadeve. Muženič je tako prvi visoki uradnik, ki se je zaradi domnevno nezakonite razrešitve s položaja na tak način uprl politiki in dogajanju v slovenski policiji.

Spomnimo. Na začetku maja je v.d. generalnega direktorja policijeAnton Travner po hitrem postopku razrešil Muženiča, na njegovo mesto pa imenoval Igorja Lambergerja. Menjava na čelu NPU je sprožila vrsto kritik in očitkov opozicije. Ta je opozorila, da trenutna vlada "izvaja udar po madžarsko na vse, kar je v tej državi demokratičnega" in da se dogaja politični stampedo.

Kot je za24ur.com pred dnevi povedal ugledni pravnik, profesor in predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Rajko Pirnat, po njegovem mnenju Muženičeva razrešitev ni bila zakonita.

"Mislim, da zakon, ki ureja Nacionalni preiskovalni urad, ne dovoljuje uporabe posebnega razloga za razrešitev, po katerem lahko minister nekrivdno predlaga vladi razrešitev generalnega direktorja policije, tudi za to, da generalni direktor policije nekrivdno razreši direktorja NPU. Kar pomeni, da razrešitev ni skladna z zakonom," je povedal Pirnat.

Na Generalni policijski upravi pa so v odzivu na razrešitev zapisali, da se direktorja NPU imenuje na podlagi Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Sklicujejo se na 49. člen tega zakona, ki pravi, da "direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenuje in razrešuje generalni direktor policije. Za postopek se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi." Kot so nadaljevali, je za zakonitost razrešitve ključen peti odstavek 83. člena zakona o javnih uslužbencih, ki pravi, da je razrešitev po enem letu možna, tudi če za njo niso navedeni razlogi.