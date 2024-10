MV Kathrin ostala brez zastave, do zamenjave 'obtičala' sredi Jadrana

Ladja MV Kathrin, ki naj bi prevažala eksploziv za Izrael, je zaprosila za umik portugalske zastave, pod katero je plula. Do zamenjave zastave ne more vpluti v nobeno pristanišče in trenutno stoji v južnem Jadranu. Aktivisti od ciljnih držav, tudi Slovenije, zahtevajo prepoved zasidranja ladje v njihovih pristaniščih.