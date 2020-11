Pavšič predlagan za predsednika parlamentarne komisije, ki bo preiskovala ukrepanje v epidemiji

V preiskovalni komisiji bo osem članov in osem namestnikov članov. Vse poslanske skupine – z izjemo DeSUS – so predlagale po enega člana in enega namestnika. DeSUS svojega predstavnika ne bo imela.

Mandatno-volilna komisija (MKV), ki je danes zasedala, predlaga, da so člani preiskovalne komisije Mojca Škrinjar (SDS), Robert Pavšič (LMŠ), Jani Prednik (SD), Janja Sluga (SMC), Željko Cigler (Levica), Tadeja Šuštar (NSi), Marko Bandelli (SAB) in Zmago Jelinčič (SNS).