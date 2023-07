Myllard je moški set, s katerim boste vedno videti sofisticirano

Tri stvari, brez katerih noben moški ne gre od doma, so zmogljiva ura, sofisticirana denarnica in moški vonj, ki ostane za teboj tudi, ko greš mimo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Veste, kaj pravijo o diamantih – da so najboljši prijatelji vsake ženske? Za moške je to seveda ura. Zato predstavljamo klasični set 3 v 1 Myllard z ekskluzivnimi modnimi dodatki za moškega, ki želi svojo predstavitev dvigniti na višjo raven. Močna in intenzivna dišava, s katero boste izstopali kadarkoli in kjerkoli

icon-expand Myllard FOTO: Arhiv ponudnika

Naslednica terenske ure bo obogatila vaš stil Dizajn ročne ure One se je izkazal za najbolj priljubljenega v poslovnem svetu in med zbiratelji. Je naslednica prvih terenskih ur. Robusten, vzdržljiv in z idealnim premerom ohišja 46 mm. Ima trden, dvoslojni rjav trak z zelo udobno teksturo. Opazili boste svetle šive po celotni dolžini paščka, ki so bili dodani z namenom, da nezgrešljivo pritegnejo pozornost na ta mačo modni detajl. Močan in dolgotrajen vonj pusti brez diha Po vzoru svetovnih znamk so note tega parfuma mojstrsko niansirane. Rezultat je intenzivnost, ki vas ne moti, ampak ostane v zraku tudi, ko že zapustite prostor. En pršec zadostuje za ves dan. Praktično, varčno (100 ml) – in diši popolnoma sveže. Orientalske note mu dodajo pridih mističnosti, vendar ne prevladujejo, zato lahko to dišavo uporabljate tako za dnevne kot tudi za nočne izlete.

icon-expand Myllard FOTO: Arhiv ponudnika

Elegantna denarnica, ki ne štrli iz žepa Denarnica Myllard je tanka (12 x 9,5 x 2 cm) in lahka do te mere, da je ne čutite v žepu, pa tudi ne more pasti iz njega. Lahko udobno sedite, tudi če ga imate v zadnjem žepu. Ne bo se deformiral! To je primer čiste funkcionalnosti, ki ste jo dolgo iskali. Ni nepotrebnih predelnih pregrad in detajlov, vse je pri roki. V notranjosti ima celo skriti žep za vaše največje dragocenosti. Bonus, zaradi katerega je ta set popolno darilo Če iščete darilo za moškega, ki skrbi za svoj videz in se želi predstaviti kot moški z okusom - ne iščite več. Myllard je zasnovan tako, da dopolnjuje njegov stil, ne glede na to, ali je poslovni ali družinski človek. Ta set ure, denarnice in dišave je v čudoviti škatli s satenasto podlago luksuznega videza. Tako kot si vsak človek zasluži!

icon-expand Myllard FOTO: Arhiv ponudnika