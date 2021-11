Ministrstvo poziva britanske državljane k pravočasni vložitvi vloge

Dosedanjim potrdilom o prijavi prebivanja in dovoljenjem za prebivanje, ki so bila izdana državljanom Združenega kraljestva, ki prebivajo v Sloveniji in njihovim družinskim članom, ki niso državljani EU (in prebivajo v Sloveniji na drugi veljavni pravni podlagi), bo namreč veljavnost potekla 31. decembra.

"Prošnjo lahko vložijo pri upravni enoti, na območju katere prebivajo. Postopek za izdajo dovoljenja poteka v skladu s pogoji iz Sporazuma o izstopu," so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.