MZEZ: Črna pomeni, da zaradi resnih varnostnih razmer zapustite državo

Zadnji dnevi v šolskih klopeh so pred vrati, a učenci zdaleč niso edini, ki odštevajo do zasluženega poletnega oddiha.

"Da v prvi vrsti pomagajo slovenskim državljanom ob neljubih dogodkih, seveda bodo pa hkrati predstavljali most med hrvaško policijo in našimi državljani," dodaja Rojs.

Morje pločevine, ki se bo vilo na poti do naše južne sosede, ne bo nič novega, a prav zaradi tega tudi letos v okviru programa varne turistične destinacije v Pulj, na Krk, Pag in Šibenik odhajajo štirje slovenski policisti.

"Slovenskim državljanom, ki se za poletne počitnice odpravljajo v tujino svetujemo, da preverijo veljavnost svojih osebnih dokumentov, preverijo vstopne pogoje države kamor potujejo in predvsem pred potjo uredijo tudi ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje," svetuje vodja konzularnega sektorja ministrstva za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar.

"Glede na trenutne varnostne razmere, s tem mislim Izrael, Iran in Jordanijo, smo ustrezno prilagodili naša potovalna priporočila," pravi Mlakar.

Države so porazdeljene na pet barv glede na stopnjo tveganja. Črna pomeni, da zaradi resnih varnostnih razmer zapustite državo, rdeča pa, da so vsa potovanja odsvetovana. Pri oranžni se odsvetujejo potovanja iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujni. Dodatno previdnost in pridobitev informacij iz drugih virov upoštevajte pri rumeno obarvanih državah, Zelena pa, da potovanja niso odsvetovana. Ob vstopu v tujo državo, prejmemo SMS na katerem je izpisana tudi številka veleposlaništva, ki nam lahko nudi konzularno pomoč.

"Ne moremo pa žal pomagat v določenih primerih, ko morajo urediti nek vizum za izstop iz države, ko se na nas obračajo pri plačilu kazni, kakšnih policijskih postopkov," še zaključi Mlakar.

In ne pozabimo na varnost tudi doma. Ko gremo od doma, preverimo ali je vse zaklenjeno, aktiviramo alarmne naprave, na sami poti pa lahko za svojo varnost največ storite prav sami.