MZEZ na zagovor poklicalo iransko veleposlanico

Slovenija je opozorila, da je vsako nadaljnje stopnjevanje konflikta v nasprotju z Ustanovno listino ZN in načeli mednarodnega prava, ter izpostavila nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in zaščito kritične infrastrukture, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Poudarili so, da Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi novih poročil o kršenju temeljnih svoboščin v Iranu. Iran je ponovno pozvala k spoštovanju človekovih pravic, takojšnji prekinitvi agresivnih dejanj in prenehanju podpore povezanim akterjem, vključno z libanonskim gibanjem Hezbolah.

Izpostavila je tudi potrebo po polnem in preglednem sodelovanju Irana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) glede iranskega jedrskega programa ter pozvala k vrnitvi za pogajalsko mizo, so še navedli na zunanjem ministrstvu.