Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

MZEZ na zagovor poklicalo iransko veleposlanico

Ljubljana, 03. 03. 2026 18.31 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
N.V. STA
Eksplozije v Iranu

Zunanje ministrstvo je zaradi iranskih napadov na države v Perzijskem zalivu in Ciper ter zaradi destabilizacije širše regije Bližnjega vzhoda na pogovor poklicalo iransko veleposlanico v Sloveniji Marzieh Afkham. Poudarili so, da je Slovenija izpostavila nujnost spoštovanja mednarodnega prava, in pozvala Iran k prekinitvi agresivnih dejanj.

Slovenija je opozorila, da je vsako nadaljnje stopnjevanje konflikta v nasprotju z Ustanovno listino ZN in načeli mednarodnega prava, ter izpostavila nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in zaščito kritične infrastrukture, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Eksplozije v Iranu
Eksplozije v Iranu
FOTO: AP

Poudarili so, da Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi novih poročil o kršenju temeljnih svoboščin v Iranu. Iran je ponovno pozvala k spoštovanju človekovih pravic, takojšnji prekinitvi agresivnih dejanj in prenehanju podpore povezanim akterjem, vključno z libanonskim gibanjem Hezbolah.

Izpostavila je tudi potrebo po polnem in preglednem sodelovanju Irana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) glede iranskega jedrskega programa ter pozvala k vrnitvi za pogajalsko mizo, so še navedli na zunanjem ministrstvu.

Preberi še Iran in Izrael nadaljujeta brutalne napade, ubitih že več sto ljudi

Iranska diplomatska predstavnika so danes na pogovor pozvali tudi v Rimu in Berlinu. Italija je izrazila protest zlasti zaradi napada na britansko oporišče na Cipru, Nemčija pa je obsodila "arbitrarne in nesorazmerne napade iranskega režima z droni in raketami".

iran veleposlaništvo mzez

SDT vložilo obtožni predlog zoper Olaja in Juriča

Brez omembe Irana, a z rusko pohvalo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BroNo1
03. 03. 2026 20.04
Kaj bo rekel Fajonin prijatelj princ?!
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
03. 03. 2026 20.01
Dogaja se agresija na Iran. In Iran ima vso pravico braniti se.
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
03. 03. 2026 19.53
V 52. členu listine OZN jasno piše, da se se vsaka suverena država ima pravico braniti pred agresijo. In v primeru Irana imajo ZDA baze v S. Arabiji, Katarju, Bahrajnu, Kuvajtu … in vse te države so omogočile vse pogoje za nemoteno operiranje ameriških napadov. Zato so legitimna tarča.
Odgovori
+2
4 2
ZIPPO
03. 03. 2026 19.51
A ameriške Veleposlanice in izraelskega Veleposlanika pa niso poklicali????V prvih ameriško-Izraelskih napadih umrlo na stotine deklic.Nič krivih.Danes so pokazali njihova pokrita trupla na Dnevniku.Kaj je Fajonka????!!!!Hinavci dvolični da vas sram ni!!!!!
Odgovori
+7
8 1
JAZsemTI
03. 03. 2026 19.58
Kaj se ti malo hecaš?!😏
Odgovori
-2
0 2
kinimod
03. 03. 2026 19.47
HAAAAHAAAA
Odgovori
-2
0 2
tali?ni tom
03. 03. 2026 19.39
be vem,kolk šole imajo na mzem al kaj so,iraan se brani ko je bil popolnoma brez vzroka napaden! in jasno so predstavniki iranskih oblasti povedali da napadajo izključno teritorij sovražnikovih baz,ne ozemlja zalivskih držav! in delati se presenečenega ker se iran brani,je milo rečeno smešno in te finte o nedolžnosti zda,irana ne potegnejo več! sramota pa je za to ministrstvo ker ne obsodi zda in izrael,še več,podpira agresijo!kaj bo sedaj tako da kdor se ne dopade zahodu da mu uničijo državo in pobijejo narod ter pokradejo naravna bogastva? to podpira slovenija,eu? potem ni vredno oboje obstoja!
Odgovori
+5
6 1
dark Cat
03. 03. 2026 19.37
Zakaj je vse zaklenjeno?
Odgovori
+3
3 0
jedupančpil
03. 03. 2026 19.57
zato k je vse napihnen u .....
Odgovori
0 0
FF9999
03. 03. 2026 19.30
Kdaj boste poklicali na zagovor Trumpa? Napade Venezuelo, grozi Kubi, hoče Grenlandijo in napade Iran?
Odgovori
+9
10 1
11TNT11
03. 03. 2026 19.29
Poudarili so, da je Slovenija izpostavila nujnost spoštovanja mednarodnega prava, in pozvala Iran k prekinitvi agresivnih dejanj. A ste vi normalni??? Pa prav zaslužimo si en dron na JEK...
Odgovori
+7
9 2
dark Cat
03. 03. 2026 19.38
Iranci iscejo JEK
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
03. 03. 2026 19.27
Ahahaja napadena drzava mora na zagovor ??? Pospravite ter vrnite podarjene place.
Odgovori
+13
14 1
York
03. 03. 2026 19.24
Našim, ki so z avtobusi na poti v Oman, želim srečen let in prihod domov.
Odgovori
+7
7 0
ap100
03. 03. 2026 19.23
a jo bodo prosili naj ne izda ključnih oseb glede pranja iranskega denarja
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi
vizita
Portal
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Doživela nenaden kolaps pljuč
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
cekin
Portal
Tretja izdaja ljudskih obveznic tudi za mladoletne fizične osebe
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551