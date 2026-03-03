MZEZ na zagovor poklicalo iransko veleposlanico

Slovenija je opozorila, da je vsako nadaljnje stopnjevanje konflikta v nasprotju z Ustanovno listino ZN in načeli mednarodnega prava, ter izpostavila nujnost spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in zaščito kritične infrastrukture, so sporočili z zunanjega ministrstva.
Poudarili so, da Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi novih poročil o kršenju temeljnih svoboščin v Iranu. Iran je ponovno pozvala k spoštovanju človekovih pravic, takojšnji prekinitvi agresivnih dejanj in prenehanju podpore povezanim akterjem, vključno z libanonskim gibanjem Hezbolah.
Izpostavila je tudi potrebo po polnem in preglednem sodelovanju Irana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) glede iranskega jedrskega programa ter pozvala k vrnitvi za pogajalsko mizo, so še navedli na zunanjem ministrstvu.
Iranska diplomatska predstavnika so danes na pogovor pozvali tudi v Rimu in Berlinu. Italija je izrazila protest zlasti zaradi napada na britansko oporišče na Cipru, Nemčija pa je obsodila "arbitrarne in nesorazmerne napade iranskega režima z droni in raketami".
