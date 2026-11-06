MZEZ: Politične konzultacije z Izraelom namenjene dialogu

Konzultacije so potekale med vršilcem dolžnosti političnega/generalnega direktorja direktorata zunanjega ministrstva Matjažem Longarjem in političnim direktorjem izraelskega zunanjega ministrstva Giladom Kohenom, so povedali na MZEZ.
Sogovornika sta se po navedbah MZEZ v pogovoru "osredotočila predvsem na možnosti nadaljnjega dvostranskega sodelovanja, zlasti na področjih gospodarstva, znanosti, raziskav in razvoja, naprednih tehnologij, umetne inteligence, zdravstva, upravljanja voda, kmetijstva in logistike". Poleg tega sta govorila tudi o možnosti izvajanja nedavno podpisanega programa sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2026-2030, so dodali.
Na MZEZ so še pojasnili, da so bile politične konzultacije z Izraelom namenjene dialogu in pregledu priložnosti za sodelovanje ter ne morebitnemu sklepanju novih formalnih dogovorov. "Med področji, na katerih obstajajo možnosti za nadaljnje povezovanje, so tudi poslovna partnerstva, naložbe, skupni razvojni projekti, turizem in prometne povezave," so dodali.
Na srečanju so sodelovali še drugi predstavniki obeh zunanjih ministrstev, ki so pristojni za posamezna področja dvostranskega in multilateralnega sodelovanja.
Politične konzultacije so "ustaljena in redna oblika diplomatskega dialoga, ki ga ministrstvo za zunanje in evropske zadeve izvaja s številnimi državami na različnih ravneh", so pojasnili na MZEZ. Dodali so, da je ta oblika srečanj namenjena izmenjavi stališč, obravnavi aktualnih mednarodnih vprašanj ter prepoznavanju možnosti za nadaljnje sodelovanje.
Izrael o politično-strateškem dialogu
Izraelsko zunanje ministrstvo je že v četrtek v objavi na omrežju X sporočilo, da sta Slovenija in Izraela v Ljubljani izvedla prvi politično-strateški dialog. Navedlo je, da se je Kohen med obiskom sestal tudi z več slovenskimi vladnimi funkcionarji in svetovalci. "Pogovori so bili osredotočeni na ključna diplomatska in strateška vprašanja, kot tudi na priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja med obema državama," je dodalo.
Slovenija in Izrael od vrnitve Janeza Janše na položaj predsednika vlade krepita odnose. V začetku septembra je Izrael v Sloveniji odprl svoje stalno veleposlaništvo, vladi pa sta podpisali tudi omenjeni program sodelovanja na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladine in športa. Janša je ta pristop opisal kot vrnitev k tradicionalno dobrim odnosom med državama in ne kot dramatično spremembo diplomatske poti.
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