MZEZ Slovencem na Iberskem polotoku: Ostanite mirni in upoštevajte navodila

Ministrstvo za zunanje zadeve je ob električnem mrku, ki je prizadel Španijo, Portugalsko, Andoro in del južne Francije, Slovence na teh območjih pozvalo, naj ostanejo mirni in upoštevajo navodila oblasti. Oteženo je tudi delo veleposlaništva v Madridu, so sporočili.

"Zaradi izpada električne energije v Španiji, na Portugalskem, v Andori in v delih Francije so moteni javni promet, telefonske povezave in signal mobilnih telefonov," so na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZEZ) zapisali na omrežju X.

Ob tem so slovenske državljane pozvali k mirnosti in upoštevanju navodil lokalnih oblasti in organov. Kot pojasnjujejo, je oteženo tudi delo veleposlaništva v Madridu.

Kot je znano, so Španija, Portugalska in del južne Francije danes doživeli obsežen električni mrk, zaradi česar je na milijone ljudi ostalo brez oskrbe z elektriko, so sporočili tamkajšnji upravljavci električnih omrežij.