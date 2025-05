MZEZ za vzpostavitev volišč v Bernu, Ottawi, Torontu, Clevelandu in Canberri

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes v odgovorih za STA izpostavilo, da DVK niso nikoli predlagali zaprtja katerega izmed volišč, da pa so ves čas opozarjali na težave pri oblikovanju volilnih odborov v sestavi predsednik, namestnik predsednika in zadostnega števila članov in njihovih namestnikov zaradi kadrovske okrnjenosti in podaljšanega časa glasovanja.

"Zakonodaja namreč nalaga, da so člani volilnega odbora slovenski državljani, tako da povprečna sestava oziroma kadrovska zasedba na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, kjer večinoma delujeta dva ali trije diplomati, zadostuje za sestavo enega volilnega odbora. Podaljšan čas glasovanja pa pomeni podvojitev članov volilnega odbora, saj delovno-pravna zakonodaja preprečuje uradnikom opravljanje delovnih nalog 14 ali več ur neprekinjeno," so zapisali. Ob tem so pojasnili, da če je volišče odprto 12 ur, mora volilni odbor delati vsaj eno uro pred začetkom in uro po koncu glasovanja.

DVK so že predlagali krajši čas odprtja volišč, a DVK "ni sledila predlogu ministrstva in je odpiralni čas volišč določila med 7. in 19. uro po lokalnem času," so navedli.

O njihovem današnjem predlogu za vnovično vzpostavitev petih volišč s krajšim časom odprtja bo DVK odločala na dopisni seji, ki poteka do četrtka do 8. ure, izhaja iz objave na spletni strani DVK.

Ministrstvo sicer pri tem izpostavlja, da z zaprtjem nekaterih volišč v tujini slovenskim državljanom nikakor ne bodo kršene pravice do glasovanja na zakonodajnem referendumu. Slovenski državljani, ki imajo v tujini stalno bivališče, imajo namreč v skladu z veljavno zakonodajo pravico do glasovanja po pošti iz tujine, ne glede na to, ali je v državi odprto volišče.

DVK so obvestili tudi "o morebitnih težavah, ki nastanejo zaradi pošiljanja volilnih imenikov, ki zaradi kratkega časa od prejema do izvedbe referenduma morebiti ne bodo dostavljeni pravočasno na najbolj oddaljene lokacije (npr. Avstralija)".

"S ciljem vendarle zagotoviti izvedbo referenduma, smo preko diplomatsko-konzularnih predstavništev stopili v stik s slovenskimi društvi, ki delujejo v mestih, kjer je zaradi kadrovskih omejitev izvedba predstavljala največji izziv, a žal tudi tam ni bilo zainteresiranih slovenskih državljanov, ki bi bili člani volilnih odborov," so navedli na ministrstvu.

Iz tujine bodo volivci sicer lahko glasovali tudi po pošti. Rok za oddajo vloge za glasovanje iz tujine je 25. april. To velja tako za volivce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatskem predstavništvu, kjer bo to omogočeno, kot tudi za tiste volivce, ki stalno prebivajo v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine, medtem ko jim za glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, kjer bo to mogoče, ni treba oddati vloge, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

Referendum o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bo 11. maja. Na njem bodo volivci odločali, ali so za uveljavitev zakona, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje. Referendum je zahtevala SDS s podporo več kot 40.000 volivcev. Zakonu nasprotuje tudi NSi, podpira pa ga vladna koalicija. Za uspešnost referenduma mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.