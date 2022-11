MZZ: Iranske sankcije proti evroposlancu Zveru so politično motivirane

Teheran je sankcije uvedel 26. oktobra zaradi podpore terorističnim skupinam, vzpodbujanja nasilja ter povzročanja nemirov, nasilja in terorističnih dejanj v Iranu. Med osmimi pravnimi osebami in 12 posamezniki iz EU, proti katerim so uvedli sankcije, je tudi slovenski evroposlanec Milan Zver (EPP/SDS), eden od dveh vodij neformalne skupine Evropskega parlamenta, imenovane Prijatelji svobodnega Irana.

Gre za odgovor na sankcije, ki jih je EU proti Iranu uvedla 17. oktobra zaradi smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju in nasilnega zatiranja množičnih protestov, ki potekajo od njene smrti. Ministrstvo v odgovoru na pisno poslansko pobudo poslanke SDS Jelke Godec, ki nosi datum 16. november in so ga iz DZ medijem posredovali danes, med drugim izpostavlja, da podpora mirnim prizadevanjem Irank in Irancev za človekove pravice ne more in ne sme biti razlog za kakršno koli sankcioniranje oseb in institucij.

"Iranske sankcije so neutemeljene in tako po svoji naravi diametralno nasprotne omejevalnim ukrepom Evropske unije zoper izbrane posameznike in institucije v Iranu, ki temeljijo na trdnih dokazih o kršitvah človekovih pravic," je še zapisalo ministrstvo. Kot so dodali, je zunanja ministrica Tanja Fajon 28. oktobra o zadevi po telefonu govorila z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom Unije Josepom Borrellom, ministre držav članic EU pa je s stališči Slovenije seznanila na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 14. novembra.