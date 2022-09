MZZ zaradi Vučićevih izjav na pogovor poklical srbsko veleposlanico

"Srbski strani smo sporočili, da smo močno presenečeni nad izjavami predsednika Vučića," so sporočili z MZZ in dodali, da so znova predstavili stališče Slovenije glede Kosova, ki ga je uradna Ljubljana priznala kot samostojno in neodvisno državo. "V zvezi s tem smo izrazili pričakovanje, da Srbija v prihodnje našega stališča glede Kosova ne bo problematizirala, saj podpora Slovenije Kosovu ni usmerjena proti Srbiji. Prav tako smo v pogovorih izrazili odločno nasprotovanje enačenju slovenskega priznanja Kosova in ruske agresije na Ukrajino," so dodali.

Kot so še sporočili, na MZZ pričakujejo nadaljevanje dosedanje dinamike sodelovanja s Srbijo. "Želimo si, da bi državi še naprej razvijali prijateljske odnose in skupaj iskali možnosti za reševanje odprtih zadev na Zahodnem Balkanu, kar bi zmanjšalo napetosti v regiji. To bi omogočilo, da bi tako Srbija kot tudi Kosovo napredovala v približevanju k EU," so sporočili. Zatrdili so še, da si bo Slovenija prizadevala za spoštljivo komunikacijo s Srbijo na vseh ravneh.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto na novinarski konferenci po srečanju s Pahorjem na vprašanje, če se bo Srbija pridružila evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, odgovoril, da bo imela Srbija obvezo sledenja skupni zunanji in varnostni politiki EU tik pred članstvom v povezavi. "Kako naj pojasnim državljanom, da bomo uvedli sankcije proti Rusiji, ki ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, ne pa proti Sloveniji, ki je to storila," je pripomnil Vučić. Spomnil je na dejstvo, da je Slovenija, tako kot npr. Francija, Nemčija in ZDA, priznala Kosovo, kar je po srbskem prepričanju kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine ZN in resolucije Varnostnega sveta ZN 1244.