Slovenka, ki živi na Šrilanki: Bil je velik šok za vse

V več cerkvah in hotelih na Šrilanki so med obeleževanjem velike noči odjeknile eksplozije.

Po izjavi slovenskih turističnih agencij njihove skupine turistov niso bile blizu lokacijam napadov in so na varnem. "Tistim, ki se odpravljajo na Šrilanko ali so tam, svetujemo previdnost, upoštevanje odločitev lokalnih oblasti in dejstva, da sta lokalni promet in komunikacijsko omrežje lahko motena," so še sporočili iz MZZ.

Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) za zdaj nima informacij, da bi bili med žrtvami današnjih napadov na Šrilanki tudi slovenski državljani, so sporočili iz Mladike. Šrilanko je danes pretresla serija eksplozij v cerkvah in hotelih , v katerih je bilo ubitih najmanj 156 ljudi, med njimi 35 tujcev.

Jolanda Štusaj z možem, domačinom, že štiri leta živi v Dickwelli na jugu Šrilanke. Tam je sicer mirno, a napetost se čuti v zraku, nam je priznala. "Na zunanje ministrstvo sem poslala sporočilo, da živim tukaj in da sem pripravljena pomagati Slovencem, ki bi morebiti potrebovali pomoč. Lahko jih pridemo iskat na prizadeto območje in jih pripeljemo na jug, kjer je bolj varno. To je najmanj, kar lahko naredim," pravi.

Novica o napadih je, pravi, pretresla vse in z grozo spremljajo aktualne informacije. "Bil je velik šok za vse. Ni dober občutek, ko slišiš nekaj takšnega, čeprav je jug precej varen." Kot pravi, je občutek podoben kot ob lanskih napadih, ko so v Kandyju zažgali muslimanske vasi in mošeje.

O morebitnih napadalcih za zdaj ni veliko informacij. "Družbena omrežja so blokirana, zato da se ne širijo lažne informacije. Kajti Šrilančani so zelo maščevalni in oblasti se bojijo, da ne bi prišlo do kakšnega maščevanja."

Oblasti so po vsej državi uvedle policijsko uro. "Trgovine so se zaprle, mir je. Vsi so doma. Po šesti uri moramo vsi biti doma, ne smemo se družiti zunaj, na ulici. Po mestu patruljirajo policisti in vojaki. Stisne te pri srcu, ko vidiš vojaka s puško."Dodaja, da so ljudje kar precej prestrašeni in se bojijo stopiti iz hiše.

Konzularno zaščito slovenskim državljanom zagotavlja nerezidenčno slovensko veleposlaništvo v New Delhiju. Za nujno konzularno pomoč se slovenski državljani lahko obrnejo na diplomatsko in konzularno predstavništvo katerekoli države članice EU v Kolombu, so poudarili na MZZ.