MZZ odsvetuje vsa nenujna potovanja v del Južne Koreje in Iran

Južna Koreja je za Kitajsko država z največ okuženimi z novim koronavirusom. Po najnovejših podatkih je v tej državi za boleznijo covid-19, ki jo povzroča ta virus, umrlo 12 ljudi, okuženih je 1766. Velika večina primerov, tudi najnovejših, je še vedno koncentriranih v mesto Daegu na jugu države in regijo, ki ga obkroža.

Ministrstvo zato slovenskim državljanom svetuje, da zaradi epidemije in s tem povezanih omejevalnih ukrepov korejskih oblasti preložijo nenujna potovanja na območje Daeguja in območje mesta Cheongdu. Pri potovanju v ostale predele Južne Koreje in bivanju tam priporočajo ustrezno previdnost in upoštevanje morebitnih ukrepov lokalnih oblasti.

Med državami, kjer se novi koronavirus hitro širi, je tudi Iran, kjer je doslej umrlo 26 ljudi, okoli 245 pa se jih je okužilo. Ministrstvo zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom svetuje preložitev vseh nenujnih potovanj v to bližnjevzhodno državo.

MZZ državljanom še svetuje, da pred potovanji v tujino preverijo spletne strani ministrstva, kjer osvežujejo podatke glede potovanj.