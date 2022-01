MZZ: Odsvetujemo potovanja na obmejna območja Ukrajine

Zunanje ministrstvo je že pred tem odsvetovalo potovanja na začasno okupirana območja Avtonomne republike Krim in Sevastopola ter določena območja regij Doneck in Lugansk.

Slovenskim državljanom, ki načrtujejo potovanje v Ukrajino, priporočajo, da v mednarodnih in lokalnih medijih spremljajo aktualno dogajanje, predvsem varnostne razmere, ter so pozorni na objave slovenskega veleposlaništva v Kijevu.

"Zaradi nepredvidljivosti situacije odsvetujemo potovanja na obmejna območja z Belorusijo in Rusko federacijo," piše na spletni strani MZZ.

Zaradi lažje, hitrejše in učinkovitejše konzularne pomoči slovenskim državljanom, ki potujejo v Ukrajino oziroma so trenutno tam, svetujejo, da ljudje izpolnijo spletni obrazec za obveščanje o potovanju, ki je dostopen na povezavi https://svvmzz.adapta.si/applicationturist.php.

Zunanje ministrstvo je že pred tem odsvetovalo potovanja na začasno okupirana območja Avtonomne republike Krim in Sevastopola ter določena območja regij Doneck in Lugansk. Veleposlaništvo v Kijevu namreč ne more nuditi konzularne pomoči slovenskim državljanom, ki bi se znašli v težavah v teh regijah.

Z MZZ so sicer v ponedeljek sporočili, da za zdaj ne nameravajo zmanjšati števila diplomatskega osebja v Kijevu. Dodali so, da vse aktivnosti potekajo v usklajevanju z drugimi državami EU. Te se v nasprotju z ZDA niso odločile za umik družinskih članov diplomatskega osebja iz Kijeva.