MZZ: Odsvetujemo potovanja v Italijo

Ministrstvo za zunanje zadeve na svoji spletni strani odsvetuje vsa potovanja v italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, Benečija, Trentinsko - Gornje Poadižje, Lombardija, Emilija - Romanja, Piemont, Dolina Aoste, Ligurija in Toskana. Odsvetuje tudi vsa nenujna potovanja v preostale dele Italije.

Italija je glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v Evropi. Do četrtka zvečer so po podatkih italijanske civilne zaščite potrdili 3296 okužb z novim koronavirusom, 148 ljudi je umrlo za koronavirusno boleznijo. Največ okuženih in smrtnih žrtev so zabeležili v deželah Lombardija, Benečija in Emilija - Romanja, medtem ko so primere okužb zaznali v vseh italijanskih deželah.

Iz Italije se je novi koronavirus razširil v več evropskih držav.

Tudi vseh šest okuženih, ki so jih doslej zabeležili v Sloveniji, je bilo pred kratkim v Italiji. Po doslej znanih podatkih so okuženi trije moški, ki so potovali po Maroku in so se vrnili v Slovenijo prek Italije, moški in ženska, ki sta potovala po Italiji, ter 32-letni zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, ki je tudi bil na severu Italije.