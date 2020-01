MZZ zaradi novega virusa poziva k previdnosti pri potovanjih na Kitajsko

Tistim, ki nameravajo Kitajsko obiskati v času kitajskega novega leta, ko se število potovanj v to državo in znotraj nje skokovito poveča, na Ministrstvu za zunanje zadeve svetujejo previdnost pri stikih in spremljanje obvestil zdravstvenih in lokalnih oblasti.

Po poročanju kitajskih medijev so do zdaj v državi potrdili 544 primerov novega virusa.

Na Kitajskem je skrivnostni virus, ki so ga poimenovali 2019-nCoV, do zdaj zahteval 17 življenj, okuženih je več kot 570 ljudi, večina v Vuhanu, ki so ga oblasti zato prometno izolirale. Žarišče izbruha je namreč na eni od tamkajšnjih tržnic, na kateri so prodajali ribe in divjačino.

Nova vrsta koronavirusa je povzročila preplah zaradi podobnosti z virusom sars, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem in v Hongkongu. Tako kot sars se tudi ta virus lahko širi s človeka na človeka preko dihalnih poti.

Prvi primer virusa, ki povzroča pljučnico, so v Vuhanu potrdili 31. decembra. Od takrat so primere zabeležili tudi na Japonskem, v Hongkongu, Macau, Južni Koreji, na Tajvanu, Tajskem in v ZDA.