'Kras rabi čas in mir, da se pozdravi sam'

Začelo se je v petek, 15. julija. Takrat je zagorelo v okolici državne ceste Miren–Lokvica. A prvi plamen so gasilci ob pomoči Slovenske vojske in italijanskega helikopterja do večera uspešno spravili pod nadzor. Sobota je bila mirna, spokojna, odvijale so se sanacije. Takrat nihče ni vedel, da je to le zatišje pred pravo ognjeno nevihto. Pred najhujšim požarom v zgodovini Slovenije, ki bo dobršen del kraške pokrajine spremenil v pepelnato puščavo.

A to so bili začetki, najhujši dnevi so šele prihajali. Pisal se je sedmi dan požara, ko so v treh kraških vaseh prvič odjeknile sirene za evakuacijo. Pristojni so prebivalce Vojščice, Temnice in Novela pozvali, naj zaradi svoje varnosti zapustijo domove ter se odpravijo v zbirni center. In čeprav je bila evakuacija do večera že preklicana, se je dan kasneje scenarij ponovil znova. Tokrat hujši.

'Cvetlični lončki so poskakovali po dvorišču, kot bi bili sredi potresa'

Medtem ko je bila večina oči uperjena predvsem v občino Miren–Kostanjevica, ki je prejela glavino ognjene stihije v prvem tednu, pa so se stvari zaostrovale tudi pri njihovih sosedih. "Tla so se tresla, kot bi bili sredi potresa. Cvetlični lončki so poskakovali po dvorišču," se dogajanja spominja poveljnik civilne zaščite v občini Renče–Vogrsko Milivoj Perkon. Na srečo sta bila z županom Tarikom Žigonom pripravljena, začele so se nove evakuacije okoliških vasi in zaselkov.

"Videl sem že marsikaj, ampak česa takšnega še ne. Ljudje so bili od strahu vijolični v obraz, begali so, grabili svoje otroke, hišne ljubljenčke in bežali." Kar pa glede na nočno moro, ki se je odvijala na njihovem pragu, ni nič čudnega.