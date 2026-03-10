Na 100-odstotno slovenskih živilih kmalu tudi slovenska zastava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Kopru predstavilo podrobnosti uporabe slovenske zastave na kmetijskih proizvodih in živilih, ki jo uvaja novi Zakon o hrani. Namen nove oznake je potrošnikom omogočiti hitro in jasno prepoznavanje izdelkov, ki so v celoti slovenski, torej od pridelave do pakiranja. V času, ko so trgovske police polne izdelkov z nejasnim poreklom, bo zastavica na embalaži predstavljala jasno ločnico med živili, ki so v Sloveniji zgolj pakirana, in tistimi, ki so v državi dejansko pridelana, vzrejena in predelana. Pravilnik o uporabi oznake z grafično podobo zastave Republike Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu 6. marca 2024, veljati pa bo začel 21. marca. Od takrat bodo proizvajalci, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje, lahko svoje izdelke označili z zastavo.

Predstavitev uporabe slovenske zastavice FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Oznaka bo namenjena kmetijskim proizvodom in živilom, ki so vključeni v določene sheme kakovosti in pri katerih so vse faze proizvodnje zagotovljene v Sloveniji. Med njimi so shema "izbrana kakovost – Slovenija", integrirani kmetijski proizvodi, ekološki proizvodi z znakom "Kmetijstvo Slovenija", zaščitena označba porekla, višja kakovost, zlati standard dobrobiti ter nekatere neobvezne navedbe kakovosti, kot je "gorski proizvod". "Ko izberemo slovenski proizvod, ne izberemo le hrane. Izberemo trud naših kmetov, ohranjanje podeželja, kratke dobavne verige in trajnostno prihodnost naše države. Zato verjamem, da bo podoba slovenske zastave na naših živilih postala simbol zaupanja, kakovosti in ponosa na to, kar ustvarjamo doma," je ob predstavitvi povedala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić.

Pravico do uporabe oznake bodo imeli proizvajalci, ki za svoje izdelke pridobijo certifikat certifikacijskega organa za eno izmed predpisanih shem kakovosti. Uporaba oznake bo prostovoljna, proizvajalec pa bo moral odločitev o uporabi predhodno pisno sporočiti certifikacijskemu organu. Zastavica na izdelku bo jamčila, da je živilo vključeno v shemo kakovosti, ki zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo, oziroma da so živali rojene, rejene in predelane v Sloveniji, izdelek pa je tudi pakiran doma. Za proizvajalce nova oznaka pomeni predvsem večjo prepoznavnost njihovih izdelkov na prodajnih mestih in jasnejše razlikovanje od tujih proizvodov. Za potrošnike pa predstavlja dodatno zagotovilo, da kupujejo živila slovenskega porekla.

