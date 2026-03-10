Naslovnica
Slovenija

Na 100-odstotno slovenskih živilih kmalu tudi slovenska zastava

Koper, 10. 03. 2026 15.01 pred 1 uro 3 min branja 12

Avtor:
L.M.
Predstavitev uporabe slovenske zastavice

Potrošniki bodo kmalu lažje prepoznali živila, ki so v celoti pridelana, predelana in pakirana v Sloveniji. Novi pravilnik namreč uvaja uporabo grafične podobe slovenske zastave na določenih kmetijskih proizvodih in živilih, kar bo predstavljalo jasno zagotovilo o njihovem domačem poreklu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Kopru predstavilo podrobnosti uporabe slovenske zastave na kmetijskih proizvodih in živilih, ki jo uvaja novi Zakon o hrani. Namen nove oznake je potrošnikom omogočiti hitro in jasno prepoznavanje izdelkov, ki so v celoti slovenski, torej od pridelave do pakiranja.

V času, ko so trgovske police polne izdelkov z nejasnim poreklom, bo zastavica na embalaži predstavljala jasno ločnico med živili, ki so v Sloveniji zgolj pakirana, in tistimi, ki so v državi dejansko pridelana, vzrejena in predelana.

Pravilnik o uporabi oznake z grafično podobo zastave Republike Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu 6. marca 2024, veljati pa bo začel 21. marca. Od takrat bodo proizvajalci, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje, lahko svoje izdelke označili z zastavo.

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Oznaka bo namenjena kmetijskim proizvodom in živilom, ki so vključeni v določene sheme kakovosti in pri katerih so vse faze proizvodnje zagotovljene v Sloveniji. Med njimi so shema "izbrana kakovost – Slovenija", integrirani kmetijski proizvodi, ekološki proizvodi z znakom "Kmetijstvo Slovenija", zaščitena označba porekla, višja kakovost, zlati standard dobrobiti ter nekatere neobvezne navedbe kakovosti, kot je "gorski proizvod".

"Ko izberemo slovenski proizvod, ne izberemo le hrane. Izberemo trud naših kmetov, ohranjanje podeželja, kratke dobavne verige in trajnostno prihodnost naše države. Zato verjamem, da bo podoba slovenske zastave na naših živilih postala simbol zaupanja, kakovosti in ponosa na to, kar ustvarjamo doma," je ob predstavitvi povedala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić.

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Pravico do uporabe oznake bodo imeli proizvajalci, ki za svoje izdelke pridobijo certifikat certifikacijskega organa za eno izmed predpisanih shem kakovosti. Uporaba oznake bo prostovoljna, proizvajalec pa bo moral odločitev o uporabi predhodno pisno sporočiti certifikacijskemu organu.

Zastavica na izdelku bo jamčila, da je živilo vključeno v shemo kakovosti, ki zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo, oziroma da so živali rojene, rejene in predelane v Sloveniji, izdelek pa je tudi pakiran doma.

Za proizvajalce nova oznaka pomeni predvsem večjo prepoznavnost njihovih izdelkov na prodajnih mestih in jasnejše razlikovanje od tujih proizvodov. Za potrošnike pa predstavlja dodatno zagotovilo, da kupujejo živila slovenskega porekla.

FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Nadzor nad uporabo oznake bo izvajala Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bo preverjala, ali proizvajalci oznako uporabljajo skladno s pravilnikom.

Pozitivno pobudo pozdravljajo tudi predstavniki kmetijskega sektorja. "Slovenski živilski proizvodi zagotovo predstavljajo nadstandard v primerjavi s tistimi, ki pridejo od daleč. Prav je, da se te izdelke označi tako, da jih bo kupec na policah lažje prepoznal in da mu ta zastavica jamči kakovost, poreklo in dodano vrednost," je dejal direktor zadruge Tolmin Nikola Šavle.

Podobno meni tudi vodja odkupa svežega sadja in zelenjave pri KGZ Sloga Marija Mehle, ki poudarja, da bo oznaka pomenila priznanje za kmete in njihovo delo. Hkrati bo kupcem jasno sporočala, da je živilo resnično pridelano, predelano in pakirano v Sloveniji.

slovenska zastava poreklo živil domači proizvodi

Evropski čebelarji: Orodja za zaščito trga obstajajo, manjka politična volja

V UKC Maribor položili temeljni kamen za novo infekcijsko kliniko

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
El pi5tolero
10. 03. 2026 16.19
Haha ejga pa tudcto ne bo pomagalo. Veliki trgovci slovenske robe ne zelijo prodajat, zadnji ki ke zmetal vse ven je hofer, prej merkator, lidl ze tko nima velik slovenskega.Predragi smo za njih. Crkujejo kmetje, proizvodnje, ves zivilski sektor. Nimas kej! Vazn da nam vsi zavidajo ker od tega se tudi dobro zivi. Lol
Odgovori
+1
1 0
mackon08
10. 03. 2026 16.07
Ne rabimo zastave, pogledaš ceno pa veš, da je kao slovensko.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
10. 03. 2026 15.58
SEVEDA BOSTE TO TUDI NA HRVAŠKEM PRODAJALI, DA BODO NEUMNI SLOVENCI POL SLO ROBO DOL KUPOVALI!
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
10. 03. 2026 16.29
Saj bo naša roba na Hrvaškem cenejša kot pri nas. Tako kot je slovenski izdelek v Italiji cenejši kot pri nas
Odgovori
0 0
Victorinox
10. 03. 2026 15.58
Pravilno. Tako imajo tudi v Švici.
Odgovori
+1
1 0
Resnico ti povem
10. 03. 2026 15.57
Tako se dela, bravo! Tako bo lahko tudi, tisti iz vrtca, razumel...💪🇸🇮
Odgovori
+0
1 1
Masturbator
10. 03. 2026 15.50
:)) IN koliko je slovenskih izdelkov? 15-20?
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
10. 03. 2026 15.43
Zastavo lahko vsak namala na svojo embalažo. Kdo bo preverjal in zagotavljal da ni zlorab? Spet nova institucija s 100 na novo zaposlenih?
Odgovori
+0
1 1
Nace Štremljasti
10. 03. 2026 15.41
lari fari
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
10. 03. 2026 15.38
A ta zastavica je za nepismene?
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
10. 03. 2026 15.44
Zastavica je namenjena domoljubom SDS ovcam
Odgovori
+1
2 1
Deathstar
10. 03. 2026 15.15
Končno!
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
