Na 12. festivalu čokolade v Radovljici 22 ponudnikov čokolade

Festival ponuja tudi bogat poučen in zabaven program za otroke, različne glasbene nastope in kulinarične delavnice.

Na festivalu bodo predstavili tudi nov kulinarični spominek Turizma Radovljica, ki je nastal v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije kot partnerjem letošnjega festivala in čokoladnico Molinet iz Krope. Izdelek so poimenovali Pojej čokolado in posej papir, saj gre za čokoladno tablico, polnjeno s slovenskim medom in ovito v papir s semeni medovitih rastlin. Papir se po uporabi posadi v zemljo, kjer se razgradi in iz semen zrastejo cvetlice.

Organizatorji nagovarjajo obiskovalce, naj na festival pridejo z javnim prevozom, saj je prizorišče v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so tudi letos pripravili posebne pakete, ki vključujejo vožnjo z vlakom, vstopnico in degustacijske kupone.

Vstopnina na festival, ki ga vsako leto obišče od 20.000 do 40.000 ljudi, znaša šest evrov, za mlajše od 18. let pa je brezplačna. Parkiranje bo urejeno in brezplačno. Za degustiranje izdelkov bo potreben nakup degustacijskih kuponov, pri čemer ena degustacijska pola s petimi kuponi stane 4,50 evra.