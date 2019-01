Na 14-urnem letu v London odkrili slepega potnika – ptico

Za zdaj še ni jasno, kako je ptica sploh prišla na krov, jo je pa posadka s pomočjo potnikov le ujela. Kje se je skrivala 12 ur, ni pojasnjeno, Singapore Airlines je le potrdil, da so imeli slepega potnika na letu med Singapurjem in Londonom. Po pristanku v Londonu so ptico predali pristojnim službam, ki so jo dali v karanteno.